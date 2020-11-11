Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/klishas-1584085731.html
Законопроект о Госсовете не потребует доработки, заявил Клишас
Законопроект о Госсовете не потребует доработки, заявил Клишас
Законопроект о Госсовете не потребует доработки, документ хорошо подготовлен, заявил РИА Новости в среду глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:07
2020-11-11T13:16
андрей клишас
совет федерации рф
владимир путин
госдума рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574397367_0:128:3069:1854_1400x0_80_0_0_4b341e6746ed9f4499e3f7908cbcd09d.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Законопроект о Госсовете не потребует доработки, документ хорошо подготовлен, заявил РИА Новости в среду глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Инициатива была внесена в ГД президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию."Уверен, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект о Госсовете не потребует доработки ко второму чтению. Закон хорошо подготовлен и проработан", - сказал сенатор.Законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом. В состав Госсовета будут входить председатель и члены, которые участвуют в его деятельности на общественных началах. Отдельно отмечается, что в составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.Возглавит Госсовет президент. Членами Госсовета будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.Для решения текущих вопросов деятельности будет сформирован президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем. Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета создаются комиссии, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.
https://ria.ru/20201111/zakonoproekt-1584081292.html
https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/0f/1574397367_170:0:2901:2048_1400x0_80_0_0_9fea891301f30eeb80ac43fdeed977b1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
андрей клишас, совет федерации рф, владимир путин, госдума рф, политика

Законопроект о Госсовете не потребует доработки, заявил Клишас

13:07 11.11.2020 (обновлено: 13:16 11.11.2020)
 
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас на пленарном заседании Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Законопроект о Госсовете не потребует доработки, документ хорошо подготовлен, заявил РИА Новости в среду глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Инициатива была внесена в ГД президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию.
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
12:52
Госдума приняла в первом чтении законопроект о Госсовете
"Уверен, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект о Госсовете не потребует доработки ко второму чтению. Закон хорошо подготовлен и проработан", - сказал сенатор.
Законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом. В состав Госсовета будут входить председатель и члены, которые участвуют в его деятельности на общественных началах. Отдельно отмечается, что в составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.
Возглавит Госсовет президент. Членами Госсовета будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.
Для решения текущих вопросов деятельности будет сформирован президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем. Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета создаются комиссии, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.
Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас - РИА Новости, 1920, 14.10.2020
14 октября, 19:15
Клишас рассказал о новых функциях и задачах Госсовета
 
Андрей КлишасСовет Федерации РФВладимир ПутинГосдума РФПолитика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния