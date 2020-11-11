https://ria.ru/20201111/klishas-1584085731.html

Законопроект о Госсовете не потребует доработки, заявил Клишас

Законопроект о Госсовете не потребует доработки, заявил Клишас

Законопроект о Госсовете не потребует доработки, документ хорошо подготовлен, заявил РИА Новости в среду глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T13:07

2020-11-11T13:07

2020-11-11T13:16

андрей клишас

совет федерации рф

владимир путин

госдума рф

политика

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Законопроект о Госсовете не потребует доработки, документ хорошо подготовлен, заявил РИА Новости в среду глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.Госдума на пленарном заседании в среду приняла в первом чтении законопроект о статусе, структуре и полномочиях Государственного совета РФ. Инициатива была внесена в ГД президентом РФ Владимиром Путиным в составе второго пакета проектов по реализации принятых поправок в конституцию."Уверен, что принятый Госдумой в первом чтении законопроект о Госсовете не потребует доработки ко второму чтению. Закон хорошо подготовлен и проработан", - сказал сенатор.Законопроект определяет статус, организационно-правовые основы формирования и деятельности Госсовета: он будет конституционным государственным органом. В состав Госсовета будут входить председатель и члены, которые участвуют в его деятельности на общественных началах. Отдельно отмечается, что в составе Госсовета не могут быть лица, имеющие иностранное гражданство или вид на жительство, а также счета, деньги и ценности в иностранных банках за пределами России.Возглавит Госсовет президент. Членами Госсовета будут председатель правительства, спикеры Совета Федерации и Госдумы, руководитель администрации президента и главы регионов. Кроме того, по решению президента в состав Госсовета могут быть включены члены политических партий, имеющих фракции в ГД, представители местного самоуправления и иные лица.Для решения текущих вопросов деятельности будет сформирован президиум Госсовета, персональный состав которого определяется председателем. Помимо этого, в целях обеспечения деятельности Госсовета создаются комиссии, а также могут создаваться рабочие группы и иные рабочие органы.

https://ria.ru/20201111/zakonoproekt-1584081292.html

https://ria.ru/20201014/gossovet-1579837988.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей клишас, совет федерации рф, владимир путин, госдума рф, политика