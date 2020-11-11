Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201111/kirgiziya-1584035858.html
Экс-президент Киргизии Атамбаев попросил суд оставить его под стражей
Экс-президент Киргизии Атамбаев попросил суд оставить его под стражей
Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей, сообщила советница экс-главы государства и одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева. РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:45
2020-11-11T14:52
сооронбай жээнбеков
фарид ниязов
алмазбек атамбаев
бишкек
киргизия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_0:92:2135:1293_1400x0_80_0_0_62fce2bd6bad8cf89754994168fad6a7.jpg
БИШКЕК, 11 ноя — РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей, сообщила советница экс-главы государства и одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева.Жолдубаева — одна из самых близких сподвижников экс-президента Атамбаева. По версии следствия, она может быть причастна к организации массовых беспорядков в Кой-Таше в 2019 году. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Сама она называет обвинения в свой адрес "абсурдными"."У меня одна просьба к суду — оставьте меня под стражей, и так мне дали 11 лет в колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время. Я знаю, что все равно правда победит. Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят, сидят из-за того, что не предали меня. Я выдержу все", — процитировала Жолдубаева речь экс-президента в суде.Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Суд вскоре после освобождения изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако 10 октября Атамбаев был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны. Впоследствии Госкомитет нацбезопасности заявил, что решение суда было принято под угрозой насилия и что мера пресечения экс-президенту остается прежней.Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам в августе 2019 года во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента, телохранитель Канат Сагынбаев и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса Киргизии.Ранее экс-президент Атамбаев отказывался от участия в процессе в знак протеста против "судебного произвола", однако после смены власти в республике в середине октября решил вернуться на процесс. В предыдущем заседании он не смог принять участие из-за того, что заболел бронхитом.Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
https://radiosputnik.ria.ru/20201110/zhaparov-1583932102.html
https://ria.ru/20201109/kirgiziya-1583761745.html
https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581333710.html
бишкек
киргизия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156174/16/1561741674_175:0:2104:1447_1400x0_80_0_0_d6d69383f11c9a8bc2c909dc47fecff4.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сооронбай жээнбеков, фарид ниязов, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире

Экс-президент Киргизии Атамбаев попросил суд оставить его под стражей

08:45 11.11.2020 (обновлено: 14:52 11.11.2020)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАлмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 11 ноя — РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей, сообщила советница экс-главы государства и одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева.
Жолдубаева — одна из самых близких сподвижников экс-президента Атамбаева. По версии следствия, она может быть причастна к организации массовых беспорядков в Кой-Таше в 2019 году. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Сама она называет обвинения в свой адрес "абсурдными".
"У меня одна просьба к суду — оставьте меня под стражей, и так мне дали 11 лет в колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время. Я знаю, что все равно правда победит. Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят, сидят из-за того, что не предали меня. Я выдержу все", — процитировала Жолдубаева речь экс-президента в суде.
Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Суд вскоре после освобождения изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако 10 октября Атамбаев был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны. Впоследствии Госкомитет нацбезопасности заявил, что решение суда было принято под угрозой насилия и что мера пресечения экс-президенту остается прежней.
Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров на внеочередном заседании парламента в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
Вчера, 14:42
Жапаров заявил о "твердой воле" для проведения честных выборов в Киргизии
Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам в августе 2019 года во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента, телохранитель Канат Сагынбаев и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса Киргизии.
Ранее экс-президент Атамбаев отказывался от участия в процессе в знак протеста против "судебного произвола", однако после смены власти в республике в середине октября решил вернуться на процесс. В предыдущем заседании он не смог принять участие из-за того, что заболел бронхитом.
Демонтаж ограждений у здания парламента Киргизии в Бишкеке - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
9 ноября, 15:00
Проект новой конституции Киргизии представят в течение десяти дней
Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.
Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.
Ситуация в центре Бишкека. 9 октября 2020 - РИА Новости, 1920, 24.10.2020
24 октября, 14:06
Глава МИД Киргизии рассказал о ситуации в республике
 
Сооронбай ЖээнбековФарид НиязовАлмазбек АтамбаевБишкекКиргизияВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:30Первые туристы, летящие на корабле Маска на МКС, подписали контракт
00:28В Армении задержали бывшего вице-спикера парламента
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
Лента новостейМолния