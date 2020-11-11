https://ria.ru/20201111/kirgiziya-1584035858.html

Экс-президент Киргизии Атамбаев попросил суд оставить его под стражей

Экс-президент Киргизии Атамбаев попросил суд оставить его под стражей

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей, сообщила советница экс-главы государства и одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева. РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T08:45

2020-11-11T08:45

2020-11-11T14:52

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БИШКЕК, 11 ноя — РИА Новости. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев попросил суд оставить его под стражей, сообщила советница экс-главы государства и одна из обвиняемых Кундуз Жолдубаева.Жолдубаева — одна из самых близких сподвижников экс-президента Атамбаева. По версии следствия, она может быть причастна к организации массовых беспорядков в Кой-Таше в 2019 году. Суд избрал ей меру пресечения в виде домашнего ареста. Сама она называет обвинения в свой адрес "абсурдными"."У меня одна просьба к суду — оставьте меня под стражей, и так мне дали 11 лет в колонии, но ни одного показания на меня нет. Все докажет время. Я знаю, что все равно правда победит. Канат Сагынбаев, Фарид Ниязов, которые рядом со мной сидят, сидят из-за того, что не предали меня. Я выдержу все", — процитировала Жолдубаева речь экс-президента в суде.Экс-президент был освобожден из СИЗО ГКНБ своими сторонниками на фоне массовых беспорядков в ночь с 5 на 6 октября. Суд вскоре после освобождения изменил ему меру пресечения на домашний арест. Однако 10 октября Атамбаев был вновь задержан сотрудниками спецслужб страны. Впоследствии Госкомитет нацбезопасности заявил, что решение суда было принято под угрозой насилия и что мера пресечения экс-президенту остается прежней.Рассмотрение по существу уголовных дел по массовым беспорядкам в августе 2019 года во время спецоперации по задержанию Атамбаева началось в середине марта в Первомайском районном суде Бишкека. Процесс проходит в закрытом режиме. Фигурантами дела являются 14 человек, среди которых сам экс-президент, ряд действующих и бывших депутатов парламента, телохранитель Канат Сагынбаев и экс-глава аппарата президента Фарид Ниязов. Им инкриминируют ряд тяжких и особо тяжких статей Уголовного кодекса Киргизии.Ранее экс-президент Атамбаев отказывался от участия в процессе в знак протеста против "судебного произвола", однако после смены власти в республике в середине октября решил вернуться на процесс. В предыдущем заседании он не смог принять участие из-за того, что заболел бронхитом.Спецслужбы Киргизии 7-8 августа 2019 года провели операцию по задержанию экс-президента Атамбаева в его резиденции в селе Кой-Таш в 20 километрах от столицы. Они применили против сторонников бывшего лидера спецсредства. Сторонники Атамбаева открыли ответный огонь. Экс-президент сдался силовикам только на второй день столкновений. В результате спецоперации, по данным Минздрава, пострадали 136 человек. Один спецназовец погиб.Лидер крупнейшей парламентской партии социал-демократов Киргизии Атамбаев передал власть своему преемнику и ближайшему соратнику Сооронбаю Жээнбекову в 2017 году по итогам президентских выборов. Однако вскоре после этого на членов команды экс-президента были возбуждены уголовные дела. Атамбаев был лишен статуса экс-президента и обвинен в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Ранее Первомайский районный суд Бишкека 23 июня приговорил Атамбаева к 11 годам и двум месяцам лишения свободы за коррупцию при освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. Бывший глава государства неоднократно заявлял, что все обвинения в его адрес и адрес его сподвижников носят политический характер.

https://radiosputnik.ria.ru/20201110/zhaparov-1583932102.html

https://ria.ru/20201109/kirgiziya-1583761745.html

https://ria.ru/20201024/kirgiziya-1581333710.html

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сооронбай жээнбеков, фарид ниязов, алмазбек атамбаев, бишкек, киргизия, в мире