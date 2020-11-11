https://ria.ru/20201111/khabarovsk-1584036875.html

Власти Хабаровска отменили закупку фототехники на сотни тысяч рублей

Власти Хабаровска отменили закупку фототехники на сотни тысяч рублей

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на основании поступивших обращений в администрацию города в среду принял решение об отмене закупки дорогостоящего фотоаппарата,... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T08:56

2020-11-11T08:56

2020-11-11T08:56

хабаровск

общество

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ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на основании поступивших обращений в администрацию города в среду принял решение об отмене закупки дорогостоящего фотоаппарата, проводится работа по прекращению торгов, сообщает пресс-служба мэрии.Как информирует мэрия, в администрацию города поступили обращения от руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Юрия Рошки, а также от председателя Общественной палаты Хабаровска Сергея Галицына. В них общественники указали, что информация об этом аукционе имела резонанс у пользователей в интернете и вышли с предложением отменить или перенести приобретение фотоаппаратуры на более поздние сроки."На основании поступивших обращений сегодня мэром города Сергеем Кравчуком принято решение об отмене закупки. Проводится работа по прекращению торгов", - сообщает пресс-служба администрации.Уточняется, что лот на поставку профессиональной фотоаппаратуры, а именно фотоаппарата начальной максимальной стоимостью до 330 тысяч рублей и объектива на сумму до 220 тысяч рублей в соответствии с планом закупок был размещен на электронной площадке в конце октября.Ранее сообщалось, что пресс-секретарь администрации Руслан Соколов прокомментировал сложившуюся ситуацию и причину закупки дорогостоящей техники корреспонденту РИА Новости. "Бытовой фотоаппарат за 70-150 тысяч не рассчитан на максимальные ежедневные нагрузки. Сегодня пресс-служба работает с фотоаппаратом Sony 7 С, он на последнем издыхании", - рассказал Соколов.Соколов добавил, что необходимость такой покупки требует современный формат работы со СМИ. "Фотоаппаратом сегодня снимаются фото и видео. Телевидение вещает в форматах высокой чёткости, а для этого нужно хорошее разрешение, которое даёт матрица и объектив", - отметил пресс-секретарь.

https://ria.ru/20200424/1570521883.html

https://ria.ru/20200724/1574856310.html

https://realty.ria.ru/20201030/konservatoriya-1582228528.html

хабаровск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хабаровск, общество