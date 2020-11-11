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Власти Хабаровска отменили закупку фототехники на сотни тысяч рублей
Власти Хабаровска отменили закупку фототехники на сотни тысяч рублей
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на основании поступивших обращений в администрацию города в среду принял решение об отмене закупки дорогостоящего фотоаппарата,... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:56
2020-11-11T08:56
хабаровск
общество
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ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на основании поступивших обращений в администрацию города в среду принял решение об отмене закупки дорогостоящего фотоаппарата, проводится работа по прекращению торгов, сообщает пресс-служба мэрии.Как информирует мэрия, в администрацию города поступили обращения от руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Юрия Рошки, а также от председателя Общественной палаты Хабаровска Сергея Галицына. В них общественники указали, что информация об этом аукционе имела резонанс у пользователей в интернете и вышли с предложением отменить или перенести приобретение фотоаппаратуры на более поздние сроки."На основании поступивших обращений сегодня мэром города Сергеем Кравчуком принято решение об отмене закупки. Проводится работа по прекращению торгов", - сообщает пресс-служба администрации.Уточняется, что лот на поставку профессиональной фотоаппаратуры, а именно фотоаппарата начальной максимальной стоимостью до 330 тысяч рублей и объектива на сумму до 220 тысяч рублей в соответствии с планом закупок был размещен на электронной площадке в конце октября.Ранее сообщалось, что пресс-секретарь администрации Руслан Соколов прокомментировал сложившуюся ситуацию и причину закупки дорогостоящей техники корреспонденту РИА Новости. "Бытовой фотоаппарат за 70-150 тысяч не рассчитан на максимальные ежедневные нагрузки. Сегодня пресс-служба работает с фотоаппаратом Sony 7 С, он на последнем издыхании", - рассказал Соколов.Соколов добавил, что необходимость такой покупки требует современный формат работы со СМИ. "Фотоаппаратом сегодня снимаются фото и видео. Телевидение вещает в форматах высокой чёткости, а для этого нужно хорошее разрешение, которое даёт матрица и объектив", - отметил пресс-секретарь.
https://ria.ru/20200424/1570521883.html
https://ria.ru/20200724/1574856310.html
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хабаровск, общество

Власти Хабаровска отменили закупку фототехники на сотни тысяч рублей

08:56 11.11.2020
 
© Depositphotos / AllaSerebrinaФотограф
Фотограф - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© Depositphotos / AllaSerebrina
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 11 ноя — РИА Новости. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук на основании поступивших обращений в администрацию города в среду принял решение об отмене закупки дорогостоящего фотоаппарата, проводится работа по прекращению торгов, сообщает пресс-служба мэрии.
Как информирует мэрия, в администрацию города поступили обращения от руководителя регионального исполкома Общероссийского общественного движения "Народный фронт "За Россию" Юрия Рошки, а также от председателя Общественной палаты Хабаровска Сергея Галицына. В них общественники указали, что информация об этом аукционе имела резонанс у пользователей в интернете и вышли с предложением отменить или перенести приобретение фотоаппаратуры на более поздние сроки.
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"На основании поступивших обращений сегодня мэром города Сергеем Кравчуком принято решение об отмене закупки. Проводится работа по прекращению торгов", - сообщает пресс-служба администрации.
Уточняется, что лот на поставку профессиональной фотоаппаратуры, а именно фотоаппарата начальной максимальной стоимостью до 330 тысяч рублей и объектива на сумму до 220 тысяч рублей в соответствии с планом закупок был размещен на электронной площадке в конце октября.
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Ранее сообщалось, что пресс-секретарь администрации Руслан Соколов прокомментировал сложившуюся ситуацию и причину закупки дорогостоящей техники корреспонденту РИА Новости. "Бытовой фотоаппарат за 70-150 тысяч не рассчитан на максимальные ежедневные нагрузки. Сегодня пресс-служба работает с фотоаппаратом Sony 7 С, он на последнем издыхании", - рассказал Соколов.
Соколов добавил, что необходимость такой покупки требует современный формат работы со СМИ. "Фотоаппаратом сегодня снимаются фото и видео. Телевидение вещает в форматах высокой чёткости, а для этого нужно хорошее разрешение, которое даёт матрица и объектив", - отметил пресс-секретарь.
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