https://ria.ru/20201111/garantii-1584170308.html

Комитет ГД поддержал проект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

Комитет ГД поддержал проект о гарантиях неприкосновенности экс-президенту

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T18:35

2020-11-11T18:35

2020-11-11T18:36

россия

андрей клишас

павел крашенинников

политика

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству на заседании в среду рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект о гарантиях экс-президенту РФ и его семье, сообщили журналистам в пресс-службе комитета.Авторами инициативы стали депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас. Проект подготовлен во исполнение принятых поправок в Конституцию РФ. Изменения вносятся в статью 3 ФЗ "О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи".Согласно проекту, президент РФ, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру. Его неприкосновенность распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.Также предлагается прописать, что экс-президент может быть лишен неприкосновенности Совфедом только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в госизмене или совершении иного тяжкого преступления, которое должно быть подтверждено заключением Верховного Суда о наличии в действиях экс-главы государства признаков преступления и заключением Конституционного Суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.Решение ГД о выдвижении обвинения и решение СФ о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов и депутатов по инициативе не менее одной трети депутатов ГД и при наличии заключения специальной комиссии ГД. СФ должен решить вопрос о лишении неприкосновенности не позднее чем за три месяца после выдвижения обвинения. Если за три месяца СФ не определиться с решением, обвинение будет считаться отклоненным.

https://ria.ru/20201105/neprikosnovennost-1583229402.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, андрей клишас, павел крашенинников, политика, госдума рф, общество