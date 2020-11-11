https://ria.ru/20201111/dezinfektsiya-1584025843.html
Врач оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов
Врач оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов
Обработка помещений снижает риски заражения вирусами, в том числе COVID-19. Безопасна ли такая дезинфекция для человека, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T02:13
2020-11-11T02:13
2020-11-11T02:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алексей водовозов
общество
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обработка помещений снижает риски заражения вирусами, в том числе COVID-19. Безопасна ли такая дезинфекция для человека, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.В рамках профилактики распространения коронавируса проводится дезинфекция жилых и коммерческих помещений, образовательных учреждений и улиц городов. Имеет ли обработка от вирусов последствия для человека, рассказал токсиколог Алексей Водовозов.Если по ошибке нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения сильно пахнущие или выделяющие большое количество активного хлора вещества, теоретически можно навредить людям. "Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться – такие случаи были, но все реже и реже случаются. В этом направлении наводится порядок", – сказал Алексей Водовозов.Токсиколог так же рассказал об особенностях обработки помещений, где находятся дети или аллергики."Аллергии на дезинфектанты не бывает, но любое химическое вещество может быть триггером сужения бронхов, раздражителем. У людей с аллергическими реакциями, с измененной слизистой сильно надушенная женщина вызовет такую же реакцию, как обработка дезинфектантом на основе хлора. Детские учреждения обрабатываются по особым правилам, там есть определенные требования к веществам, которые используются, прописаны концентрации и все остальное", – рассказал радио Sputnik Алексей Водовозов.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583858307.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, алексей водовозов, общество
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости.
Обработка помещений снижает риски заражения вирусами, в том числе COVID-19
. Безопасна ли такая дезинфекция для человека, рассказал в интервью радио Sputnik
врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов
.
В рамках профилактики распространения коронавируса проводится дезинфекция жилых и коммерческих помещений, образовательных учреждений и улиц городов. Имеет ли обработка от вирусов последствия для человека, рассказал токсиколог Алексей Водовозов.
"Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась. Есть группы веществ для применения в разных условиях. Например, в закрытых помещениях используется одна группа препаратов, на открытых площадях – другая", – пояснил радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов.
Если по ошибке нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения сильно пахнущие или выделяющие большое количество активного хлора вещества, теоретически можно навредить людям.
"Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться – такие случаи были, но все реже и реже случаются. В этом направлении наводится порядок", – сказал Алексей Водовозов.
Токсиколог так же рассказал об особенностях обработки помещений, где находятся дети или аллергики.
"Аллергии на дезинфектанты не бывает, но любое химическое вещество может быть триггером сужения бронхов, раздражителем. У людей с аллергическими реакциями, с измененной слизистой сильно надушенная женщина вызовет такую же реакцию, как обработка дезинфектантом на основе хлора. Детские учреждения обрабатываются по особым правилам, там есть определенные требования к веществам, которые используются, прописаны концентрации и все остальное", – рассказал радио Sputnik Алексей Водовозов.