Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201111/dezinfektsiya-1584025843.html
Врач оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов
Врач оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов
Обработка помещений снижает риски заражения вирусами, в том числе COVID-19. Безопасна ли такая дезинфекция для человека, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T02:13
2020-11-11T02:13
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
алексей водовозов
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580682504_516:0:2435:1080_1400x0_80_0_0_9c3282b03b1a3a5364099807f74299c0.jpg
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обработка помещений снижает риски заражения вирусами, в том числе COVID-19. Безопасна ли такая дезинфекция для человека, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.В рамках профилактики распространения коронавируса проводится дезинфекция жилых и коммерческих помещений, образовательных учреждений и улиц городов. Имеет ли обработка от вирусов последствия для человека, рассказал токсиколог Алексей Водовозов.Если по ошибке нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения сильно пахнущие или выделяющие большое количество активного хлора вещества, теоретически можно навредить людям. "Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться – такие случаи были, но все реже и реже случаются. В этом направлении наводится порядок", – сказал Алексей Водовозов.Токсиколог так же рассказал об особенностях обработки помещений, где находятся дети или аллергики."Аллергии на дезинфектанты не бывает, но любое химическое вещество может быть триггером сужения бронхов, раздражителем. У людей с аллергическими реакциями, с измененной слизистой сильно надушенная женщина вызовет такую же реакцию, как обработка дезинфектантом на основе хлора. Детские учреждения обрабатываются по особым правилам, там есть определенные требования к веществам, которые используются, прописаны концентрации и все остальное", – рассказал радио Sputnik Алексей Водовозов.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583858307.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580682504_298:0:3029:2048_1400x0_80_0_0_2b47e6b65cb5e18242f8177f2c40abff.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, алексей водовозов, общество

Врач оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов

02:13 11.11.2020
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкДезинфекция в сборном пункте военного комиссариата Севастополя
Дезинфекция в сборном пункте военного комиссариата Севастополя - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обработка помещений снижает риски заражения вирусами, в том числе COVID-19. Безопасна ли такая дезинфекция для человека, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.
В рамках профилактики распространения коронавируса проводится дезинфекция жилых и коммерческих помещений, образовательных учреждений и улиц городов. Имеет ли обработка от вирусов последствия для человека, рассказал токсиколог Алексей Водовозов.
"Такая обработка ведется веществами, которые разрешены для оборота, токсичность которых изучалась. Есть группы веществ для применения в разных условиях. Например, в закрытых помещениях используется одна группа препаратов, на открытых площадях – другая", – пояснил радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов.
Если по ошибке нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения сильно пахнущие или выделяющие большое количество активного хлора вещества, теоретически можно навредить людям.
"Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться – такие случаи были, но все реже и реже случаются. В этом направлении наводится порядок", – сказал Алексей Водовозов.
Токсиколог так же рассказал об особенностях обработки помещений, где находятся дети или аллергики.
"Аллергии на дезинфектанты не бывает, но любое химическое вещество может быть триггером сужения бронхов, раздражителем. У людей с аллергическими реакциями, с измененной слизистой сильно надушенная женщина вызовет такую же реакцию, как обработка дезинфектантом на основе хлора. Детские учреждения обрабатываются по особым правилам, там есть определенные требования к веществам, которые используются, прописаны концентрации и все остальное", – рассказал радио Sputnik Алексей Водовозов.
Девушки едят чизбургеры и картофель в кафе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 06:04Распространение нового коронавируса
Эпидемиолог оценил вероятность заражения коронавирусом через еду
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Алексей ВодовозовОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:18Посольство США извинилось за ретвит заявления пакистанского оппозиционера
23:46Врач ответил на вопрос об опасности бессимптомного течения коронавируса
23:36Додон готов в числе первых привиться российской вакциной от коронавируса
23:31Участники ливийского диалога согласовали план по объединению власти
23:16В Лондоне автомобиль въехал в полицейский участок
23:10Победа Санду на выборах осложнит отношения с Россией, считает Додон
23:06В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
22:56Киев считает очень важным провести "нормандский" саммит до конца года
22:53Заседание совета парламента Армении не состоялось
22:36Кравчук призвал провести обмен пленными с Донбассом до конца года
22:34В Турции из-за коронавируса запретили курить на улицах
22:21Сергея Светлакова госпитализировали с коронавирусом
22:18Главу СНБ Армении госпитализировали с сердечным приступом, сообщили СМИ
22:15Эксперты ООН призвали вывести из Карабаха всех иностранных наемников
22:05Россия и Турция согласовали создание центра по Карабаху
22:00Ученые выяснили, как появились огромные дыры в ледниках Антарктиды
21:54Отрыв Байдена от Трампа увеличился до пяти миллионов голосов
21:39Настоятельница нижегородского монастыря умерла от коронавируса
21:33Гинцбург пообещал привить от COVID-19 1,5 миллиона человек до конца года
21:31Баку никогда не стремился изгнать мирных армян из Карабаха, заявил посол
Лента новостейМолния