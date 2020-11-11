https://ria.ru/20201111/dezinfektsiya-1584025843.html

Врач оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов

Врач оценил безопасность дезинфекции помещений от вирусов

Обработка помещений снижает риски заражения вирусами, в том числе COVID-19. Безопасна ли такая дезинфекция для человека, рассказал в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T02:13

2020-11-11T02:13

2020-11-11T02:13

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

алексей водовозов

общество

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Обработка помещений снижает риски заражения вирусами, в том числе COVID-19. Безопасна ли такая дезинфекция для человека, рассказал в интервью радио Sputnik врач-терапевт высшей категории, токсиколог Алексей Водовозов.В рамках профилактики распространения коронавируса проводится дезинфекция жилых и коммерческих помещений, образовательных учреждений и улиц городов. Имеет ли обработка от вирусов последствия для человека, рассказал токсиколог Алексей Водовозов.Если по ошибке нарушить инструкцию и использовать внутри плохо проветриваемого помещения сильно пахнущие или выделяющие большое количество активного хлора вещества, теоретически можно навредить людям. "Дезинфектанты не обладают летальной токсичностью для человека. Но, скажем, головные боли, тошнота и слабость могут появиться – такие случаи были, но все реже и реже случаются. В этом направлении наводится порядок", – сказал Алексей Водовозов.Токсиколог так же рассказал об особенностях обработки помещений, где находятся дети или аллергики."Аллергии на дезинфектанты не бывает, но любое химическое вещество может быть триггером сужения бронхов, раздражителем. У людей с аллергическими реакциями, с измененной слизистой сильно надушенная женщина вызовет такую же реакцию, как обработка дезинфектантом на основе хлора. Детские учреждения обрабатываются по особым правилам, там есть определенные требования к веществам, которые используются, прописаны концентрации и все остальное", – рассказал радио Sputnik Алексей Водовозов.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583858307.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, алексей водовозов, общество