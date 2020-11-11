https://ria.ru/20201111/bezhentsy-1584089803.html
В Минобороны связали теракты во Франции и Австрии с проблемой беженцев
В Минобороны связали теракты во Франции и Австрии с проблемой беженцев
Теракты во Франции и Австрии доказывают, что беженцы становятся легкой добычей вербовщиков международных террористов, заявил в среду руководитель... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T13:25
2020-11-11T13:25
2020-11-11T13:25
теракт в вене
михаил мизинцев
министерство обороны рф (минобороны рф)
ницца
австрия
париж
в мире
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ДАМАСК, 11 ноя – РИА Новости. Теракты во Франции и Австрии доказывают, что беженцы становятся легкой добычей вербовщиков международных террористов, заявил в среду руководитель российско-сирийского межведомственного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев.Выступая на Международной конференции по возвращению беженцев в Сирию, он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что "крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся <…> подчас предметом спекуляций".На прошлой неделе, вечером 2 ноября, в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником "Исламского государства"* .С террористическими атаками в октябре столкнулась и Франция. 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, зарезав трех человек. Подозреваемого задержали. Двумя неделями ранее в одной из коммун под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20201017/frantsiya-1580303589.html
https://ria.ru/20201107/terrorizm-1583372186.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
теракт в вене, михаил мизинцев, министерство обороны рф (минобороны рф), ницца, австрия, париж, в мире
ДАМАСК, 11 ноя – РИА Новости.
Теракты во Франции
и Австрии
доказывают, что беженцы становятся легкой добычей вербовщиков международных террористов, заявил в среду руководитель российско-сирийского межведомственного штаба по возвращению беженцев Михаил Мизинцев
.
Выступая на Международной конференции по возвращению беженцев в Сирию, он напомнил слова президента Владимира Путина о том, что "крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся <…> подчас предметом спекуляций".
"Подтверждением этому являются события во Франции и Австрии, связанные с актами терроризма, которые показывают, что усилия стран на данном направлении рассогласованы. Беженцы становятся легкой добычей для международных террористических организаций, а от этого страдают простые граждане", - сказал Мизинцев.
На прошлой неделе, вечером 2 ноября, в центре Вены был совершен теракт: вооруженный человек ходил по улицам и стрелял в прохожих, в итоге погибли четыре человека, еще 22 получили ранения. Нападавшего ликвидировали. По данным МВД, он был сторонником "Исламского государства"* .
С террористическими атаками в октябре столкнулась и Франция. 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, зарезав трех человек. Подозреваемого задержали. Двумя неделями ранее в одной из коммун под Парижем был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда.
* Террористическая организация, запрещенная в России