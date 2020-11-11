https://ria.ru/20201111/alkozamki-1584138980.html

Эксперты обсудили необходимость установки алкозамков

Эксперты обсудили необходимость установки алкозамков

В пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол при поддержке Международной Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на тему: "Алкозамки как... РИА Новости, 11.11.2020

2020-11-11T16:23

2020-11-11T16:23

2020-11-11T16:23

пресс-релизы

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МОСКВА, 11 ноя — пресс-служба Ketchum. В пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоялся круглый стол при поддержке Международной Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) на тему: "Алкозамки как инструмент борьбы с нетрезвым вождением: мировой опыт - российские реалии". Эксперты обсудили возможности внедрения алкозамков в России, их эффективность в борьбе с нетрезвым вождением на примере европейских данных и актуальность для различных категорий транспорта. В обсуждении приняли участие депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков, председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин, исполнительный директор Европейского совета транспортной безопасности (ETSC) Антонио Авенозо, менеджер по развитию бизнеса направления "Контроль трезвости" компании Dräger Россия Фархад Мамедов, а также автомобильный эксперт и журналист Константин Сорокин.Проблема нетрезвого вождения в России подтверждается статистикой ГИБДД: только в 2019 году произошло более 146 тысяч дорожно-транспортных происшествий, из них почти 10% – по вине нетрезвых водителей. Кроме того, в этот же период 173 тысячи человек были лишены водительских удостоверений за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, почти 4 тысячи человек погибли в результате ДТП с участием пьяных водителей.По мнению экспертов, установка алкозамков на общественный транспорт, автомобили такси и автотранспорт компаний-перевозчиков грузов и, в некоторых случаях, на личный транспорт может повысить безопасность и снизить уровень аварийности и смертности на дорогах.Алкозамок – специальное техническое устройство, служащее для контроля трезвости в процессе управления различными видами транспорта. Может быть установлен на любое транспортное средство, которое имеет систему зажигания, включая грузовой транспорт, легковые автомобили, спецтехнику и пассажирский транспорт. Алкозамок интегрируется в систему зажигания транспортного средства и блокирует запуск двигателя, если в выдыхаемом водителем воздухе обнаружен алкоголь. Прибор разрешает запуск двигателя только после успешного прохождения водителем теста."В России немало водителей, которые вообще не употребляют алкоголь, заставлять их ставить алкозамки на свои автомобили неправильно – внедрение не должно быть обязательным для всех. Но это может стать профилактической мерой. Например, как альтернатива наказанию водителей, попавшихся в состоянии алкогольного опьянения. При этом должны использоваться качественные аппараты, которые невозможно обмануть", - заявил депутат Государственной думы Вячеслав Лысаков."Смертность на российских дорогах от нетрезвого вождения – на крайне высоком уровне, поэтому превентивные меры необходимы. Думаю, что установка алкозамков может стать распространенной практикой для определенных случаев. Возможно, для нашей страны новые ввозимые автомобили должны быть приспособлены для более легкой установки алкозамков, но обязательное внедрение – это все же избыточная мера", - прокомментировал председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин."Несмотря на то что опасности, связанные с нетрезвым вождением, всем хорошо известны, проблема пьянства за рулем остается актуальной: по оценке Европейской комиссии, 25% всех смертельных аварий на дорогах в ЕС связаны с употреблением алкоголя. Существует несколько контрмер для профилактики нетрезвого вождения. В первую очередь, это близкий к нулю показатель предельной концентрации алкоголя в организме водителя. Установка алкозамков в коммерческий транспорт и автомобили водителей, повторно попавшихся за рулем в нетрезвом состоянии, также способна внести большой вклад в решение проблемы", - заявил исполнительный директор Европейского совета транспортной безопасности (ETSC) Антонио Авенозо."Согласно данным ГИБДД, проблема нетрезвого вождения остается для России одной из наиболее острых. Международная практика показала, что установка алкозамков, не допускающих запуск двигателя автомобиля без предварительной проверки состояния водителя, может стать эффективным решением в обеспечении безопасности дорожного движения. Мы считаем, что при внедрении алкозамков в России необходимо проанализировать и применить лучшие мировые практики. Особенно актуально оснащение алкозамками коммерческого транспорта, связанного с повышенным риском эксплуатации, пассажирского транспорта или автомобилей тех водителей, которые были лишены водительского удостоверения за управление в состоянии алкогольного опьянения", - заявил Фархад Мамедов, менеджер по развитию бизнеса направления "Контроль трезвости" компании Dräger Россия. "Безусловно, алкозамки как превентивная мера для борьбы с пьяным вождением – важны. Их следует устанавливать на коммерческий и служебный транспорт, на транспорт, который занимается перевозкой опасных грузов, где ошибка может дорого стоить, на каршеринг и, возможно, такси. Между тем, если мы будем воспитывать своих детей в концепции, что алкоголь за рулем – это зло, то через некоторое время нам уже не понадобится внедрять алкозамки или другие жесткие меры", - заявил автомобильный эксперт и журналист Константин Сорокин.Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП) была основана в 1992 году и сегодня объединяет 36 ведущих общественных организаций потребителей из стран СНГ: России, Украины, Беларуси, Грузии, Казахстана и Таджикистана. Основные направления деятельности КонфОП — продвижение законодательных инициатив, направленных на защиту прав потребителей финансовых услуг, ограничение потребления табака и никотина, усовершенствование норм по раскрытию потребительской информации в области продуктов питания, а также профилактику йододефицита и потребительское образование. Миссия КонфОП – представительство и защита интересов потребителей во взаимоотношениях с бизнесом и государством, а также продвижение институтов по защите прав потребителей в странах СНГ.Европейский совет транспортной безопасности (European Transport Safety Council, ETSC) - независимая некоммерческая организация, базирующаяся в Брюсселе, деятельность которой направлена на снижение аварийности на транспорте в Европе. Обеспечивает экспертную поддержку по проблеме транспортной безопасности Европейской Комиссии, Европейскому Парламенту и странам-членам ЕС. Финансирование осуществляется за счет членских взносов, а также при поддержке Европейской Комиссии, общественных и государственных организаций.Компания Dräger – ведущий мировой производитель техники для охраны труда и промышленной безопасности, а также медицинского оборудования, со 130-летней историей. Компания более 65 лет занимается разработкой технологий для контроля трезвости – первый алкотестер Dräger Alcotest был выпущен в 1953 году. Компания выпускает алкозамки серии Drӓger Interlock более 25 лет. Это решение является неотъемлемой частью национальных программ по снижению травматизма на дорогах во многих странах мира, включая государства Северной Америки и ЕС. Все большую популярность алкозамки получают и в России.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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