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Грозят ли России "адские санкции" при Байдене
Грозят ли России "адские санкции" при Байдене
Власть в США сменится лишь в следующем году, но уже ясно: Джо Байден будет жестче с Россией, чем его предшественник. В недавнем прошлом наиболее радикальные... РИА Новости, 11.11.2020
2020-11-11T08:00
2020-11-11T08:00
цены на нефть
северный поток — 2
дональд трамп
опек
джо байден
москва
сша
экономика
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Власть в США сменится лишь в следующем году, но уже ясно: Джо Байден будет жестче с Россией, чем его предшественник. В недавнем прошлом наиболее радикальные меры — так называемы санкции из ада — предлагали именно демократы. Чем это угрожает российской экономике — в материале РИА Новости.Российский госдолг"Мы ожидаем серьезного ужесточения позиции в отношении России. В команде Байдена ненависть к Москве действительно поразительная", — цитирует Financial Times высокопоставленного западного дипломата в Вашингтоне.Но одно дело — политические декларации, совсем другое — действия на посту президента. Сколь бы ни был воинственным Байден, у Вашингтона не так много средств для того, чтобы нанести ощутимый урон экономике России, указывает Bloomberg. Самая серьезная угроза — запрет вкладываться в российский госдолг (облигации федерального займа, ОФЗ). Однако пострадают от этого в первую очередь американские инвесторы — крупные держатели ценных бумаг. И они могут подать в суд на администрацию Байдена. Более того, в ответ Россия наверняка окончательно избавится от казначейских облигаций США. В условиях непомерного государственного долга и огромного дефицита бюджета это для Белого дома совсем ни к чему."Американцы наверняка введут аналогичные европейским санкции за предполагаемую попытку отравления Алексея Навального. Но речь идет о персональных, а не секторальных ограничениях. Далее последует попытка возобновить диалог с Москвой, от результатов которой будет зависеть политика Вашингтона", — предполагает Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского промышленного союза. На его взгляд, запрет на госдолг России — козырь, который пустят в ход только в случае очевидного пересечения красной линии. "Северный поток — 2"Более вероятно усиление давления на "Северный поток — 2". Еще в 2016-м Байден назвал российский энергетический проект плохой сделкой для Европы. "Это в конечном итоге дестабилизирует Украину. А Европе нужны диверсифицированные поставщики газа", — заявил он в статусе вице-президента США.В середине октября избирательный штаб демократа вновь напомнил: позиция их кандидата не изменилась: он против российского газопровода и "стремится укрепить энергетическую независимость Европы".Однако не исключено, что все это останется на словах, а на деле новый президент США будет торговаться с Россией и снимет возражения по проекту. Как уверяет бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк, договориться с Москвой о завершении строительства Байден предпочтет "по-тихому". А в обмен попытается выторговать какие-то выгоды для Вашингтона. Зеленый курс и ОПЕКЕще один негативный аспект президентства Байдена — энергетическая политика, так называемый зеленый курс. Он планирует инвестировать два триллиона долларов для перехода на экологически чистую энергетику к 2035 году. А к 2050-му — к нулевым выбросам."Наиболее очевидные бенефициары возможной победы Байдена — компании возобновляемой энергетики, инфраструктурный сектор. Хуже почувствуют себя нефтегазовые, фармкомпании, в зону риска антимонопольного регулирования могут попасть крупнейшие технологические компании. Для российского рынка в этом случае вероятность ужесточения санкций возрастает", — указывают аналитики "Финам" в инвестиционной стратегии на четвертый квартал 2020-го. "Реальный риск для России — введение в глобальную повестку углеродного налога, который подкосит лучшую в мире российскую себестоимость. Также это касается сталеваров и цветных металлургов", — отмечает Манкевич. Наконец, Байден продолжит давить на ОПЕК. Например, он может ослабить санкции против Ирана и Венесуэлы, и их нефть вернется на мировые рынки."Иран даст минимум два миллиона баррелей в сутки. Это способно расшатать сделку ОПЕК+", — предупреждает финансовый аналитик Артем Звездин."Есть риск, что Россия выйдет из соглашения, и тогда сделка рухнет. Это ведь Дональд Трамп поспособствовал участию Москвы", — напомнил Reuters источник в картеле. Договоренность о сокращении нефтедобычи перестанет действовать, и на рынке возникнут глобальные проблемы, что негативно скажется на нефтяных доходах. Однако все это пока лишь предположения. Возможно, придя к власти, команда Байдена предпочтет более конструктивный курс — ведь громкие лозунги хороши в предвыборной кампании, но плохо помогают в реальной политике.
москва
сша
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цены на нефть, северный поток — 2, дональд трамп, опек, джо байден, москва, сша, экономика

Грозят ли России "адские санкции" при Байдене

08:00 11.11.2020
 
© AFP 2020 / Angela WeissДжо Байден в Вашингтоне
Джо Байден в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
© AFP 2020 / Angela Weiss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Власть в США сменится лишь в следующем году, но уже ясно: Джо Байден будет жестче с Россией, чем его предшественник. В недавнем прошлом наиболее радикальные меры — так называемы санкции из ада — предлагали именно демократы. Чем это угрожает российской экономике — в материале РИА Новости.

Российский госдолг

"Мы ожидаем серьезного ужесточения позиции в отношении России. В команде Байдена ненависть к Москве действительно поразительная", — цитирует Financial Times высокопоставленного западного дипломата в Вашингтоне.
Но одно дело — политические декларации, совсем другое — действия на посту президента. Сколь бы ни был воинственным Байден, у Вашингтона не так много средств для того, чтобы нанести ощутимый урон экономике России, указывает Bloomberg.
Самая серьезная угроза — запрет вкладываться в российский госдолг (облигации федерального займа, ОФЗ). Однако пострадают от этого в первую очередь американские инвесторы — крупные держатели ценных бумаг. И они могут подать в суд на администрацию Байдена.
Более того, в ответ Россия наверняка окончательно избавится от казначейских облигаций США. В условиях непомерного государственного долга и огромного дефицита бюджета это для Белого дома совсем ни к чему.
"Американцы наверняка введут аналогичные европейским санкции за предполагаемую попытку отравления Алексея Навального. Но речь идет о персональных, а не секторальных ограничениях. Далее последует попытка возобновить диалог с Москвой, от результатов которой будет зависеть политика Вашингтона", — предполагает Виталий Манкевич, президент Русско-азиатского промышленного союза. На его взгляд, запрет на госдолг России — козырь, который пустят в ход только в случае очевидного пересечения красной линии.

"Северный поток — 2"

Более вероятно усиление давления на "Северный поток — 2". Еще в 2016-м Байден назвал российский энергетический проект плохой сделкой для Европы. "Это в конечном итоге дестабилизирует Украину. А Европе нужны диверсифицированные поставщики газа", — заявил он в статусе вице-президента США.
В середине октября избирательный штаб демократа вновь напомнил: позиция их кандидата не изменилась: он против российского газопровода и "стремится укрепить энергетическую независимость Европы".
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкНаземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток — 2" в Любмине
Наземный стыковочный пункт газопровода Северный поток-2 в Любмине - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Наземный стыковочный пункт газопровода "Северный поток — 2" в Любмине
Однако не исключено, что все это останется на словах, а на деле новый президент США будет торговаться с Россией и снимет возражения по проекту. Как уверяет бывший сенатор от американского штата Виргиния Ричард Блэк, договориться с Москвой о завершении строительства Байден предпочтет "по-тихому". А в обмен попытается выторговать какие-то выгоды для Вашингтона.

Зеленый курс и ОПЕК

Еще один негативный аспект президентства Байдена — энергетическая политика, так называемый зеленый курс. Он планирует инвестировать два триллиона долларов для перехода на экологически чистую энергетику к 2035 году. А к 2050-му — к нулевым выбросам.
"Наиболее очевидные бенефициары возможной победы Байдена — компании возобновляемой энергетики, инфраструктурный сектор. Хуже почувствуют себя нефтегазовые, фармкомпании, в зону риска антимонопольного регулирования могут попасть крупнейшие технологические компании. Для российского рынка в этом случае вероятность ужесточения санкций возрастает", — указывают аналитики "Финам" в инвестиционной стратегии на четвертый квартал 2020-го.
© AP Photo / Robert F. BukatyВетряная электростанция Седлбэк-Ридж в Карфагене, штат Мэн. США
Ветряная электростанция Седлбэк-Ридж в Карфагене, штат Мэн. США - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© AP Photo / Robert F. Bukaty
Ветряная электростанция Седлбэк-Ридж в Карфагене, штат Мэн. США
"Реальный риск для России — введение в глобальную повестку углеродного налога, который подкосит лучшую в мире российскую себестоимость. Также это касается сталеваров и цветных металлургов", — отмечает Манкевич.
Наконец, Байден продолжит давить на ОПЕК.
Например, он может ослабить санкции против Ирана и Венесуэлы, и их нефть вернется на мировые рынки.
"Иран даст минимум два миллиона баррелей в сутки. Это способно расшатать сделку ОПЕК+", — предупреждает финансовый аналитик Артем Звездин.
"Есть риск, что Россия выйдет из соглашения, и тогда сделка рухнет. Это ведь Дональд Трамп поспособствовал участию Москвы", — напомнил Reuters источник в картеле. Договоренность о сокращении нефтедобычи перестанет действовать, и на рынке возникнут глобальные проблемы, что негативно скажется на нефтяных доходах.
Однако все это пока лишь предположения. Возможно, придя к власти, команда Байдена предпочтет более конструктивный курс — ведь громкие лозунги хороши в предвыборной кампании, но плохо помогают в реальной политике.
 
Цены на нефтьСеверный поток — 2Дональд ТрампОПЕКДжо БайденМоскваСШАЭкономика
 
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