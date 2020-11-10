https://ria.ru/20201110/zyuganov-1583895885.html

Зюганов прокомментировал соглашение по Карабаху

Зюганов прокомментировал соглашение по Карабаху

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал усилия России по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, отметив, что президент РФ Владимир Путин убедил... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:05

2020-11-10T12:05

2020-11-10T12:05

ситуация в нагорном карабахе

россия

никол пашинян

нагорный карабах

ильхам алиев

геннадий зюганов

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал усилия России по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, отметив, что президент РФ Владимир Путин убедил конфликтующие стороны подписать мирное соглашение."Хочу выразить удовлетворение тем, что Путин вчера убедил руководство Азербайджана и Армении подписать соответствующее мирное соглашение. Без присутствия России на Южном Кавказе никогда там не было мира и покоя - и не будет. Я хотел, чтобы все это делалось очень деликатно, аккуратно, а наша партия будет способствовать этому", - сказал Зюганов журналистам.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.

https://ria.ru/20201110/zayavlenie-1583893124.html

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, геннадий зюганов, азербайджан, армения, в мире