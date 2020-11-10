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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/zyuganov-1583895885.html
Зюганов прокомментировал соглашение по Карабаху
Зюганов прокомментировал соглашение по Карабаху
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал усилия России по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, отметив, что президент РФ Владимир Путин убедил... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:05
2020-11-10T12:05
ситуация в нагорном карабахе
россия
никол пашинян
нагорный карабах
ильхам алиев
геннадий зюганов
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал усилия России по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, отметив, что президент РФ Владимир Путин убедил конфликтующие стороны подписать мирное соглашение."Хочу выразить удовлетворение тем, что Путин вчера убедил руководство Азербайджана и Армении подписать соответствующее мирное соглашение. Без присутствия России на Южном Кавказе никогда там не было мира и покоя - и не будет. Я хотел, чтобы все это делалось очень деликатно, аккуратно, а наша партия будет способствовать этому", - сказал Зюганов журналистам.Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
https://ria.ru/20201110/zayavlenie-1583893124.html
https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html
россия
нагорный карабах
азербайджан
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россия, никол пашинян, нагорный карабах, ильхам алиев, геннадий зюганов, азербайджан, армения, в мире

Зюганов прокомментировал соглашение по Карабаху

12:05 10.11.2020
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал усилия России по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, отметив, что президент РФ Владимир Путин убедил конфликтующие стороны подписать мирное соглашение.
"Хочу выразить удовлетворение тем, что Путин вчера убедил руководство Азербайджана и Армении подписать соответствующее мирное соглашение. Без присутствия России на Южном Кавказе никогда там не было мира и покоя - и не будет. Я хотел, чтобы все это делалось очень деликатно, аккуратно, а наша партия будет способствовать этому", - сказал Зюганов журналистам.
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По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНикол ПашинянНагорный КарабахИльхам АлиевГеннадий ЗюгановАзербайджанАрменияВ мире
 
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