Зюганов прокомментировал соглашение по Карабаху
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкРуководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов на церемонии вручения государственных наград в Кремле
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов поддержал усилия России по стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе, отметив, что президент РФ Владимир Путин убедил конфликтующие стороны подписать мирное соглашение.
"Хочу выразить удовлетворение тем, что Путин вчера убедил руководство Азербайджана и Армении подписать соответствующее мирное соглашение. Без присутствия России на Южном Кавказе никогда там не было мира и покоя - и не будет. Я хотел, чтобы все это делалось очень деликатно, аккуратно, а наша партия будет способствовать этому", - сказал Зюганов журналистам.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам.
По данным Минобороны РФ, в зоне нагорно-карабахского конфликта размещается российский миротворческий контингент: 1960 военных, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу контингента составят подразделения миротворческой 15-й отдельной мотострелковой бригады Центрального военного округа.