https://ria.ru/20201110/zakhoronenie-1583888012.html

На месте расстрелов нацистами людей в Калужской области нашли захоронение

На месте расстрелов нацистами людей в Калужской области нашли захоронение

Массовое захоронение нашли на месте расстрелов нацистами мирных жителей в Калужской области, обнаружено около 70 останков, сообщается на сайте СК РФ. РИА Новости, 10.11.2020

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2020-11-10T11:47

следственный комитет россии (ск рф)

калужская область

происшествия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Массовое захоронение нашли на месте расстрелов нацистами мирных жителей в Калужской области, обнаружено около 70 останков, сообщается на сайте СК РФ."В производстве следственных органов СК РФ по Калужской области находится уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ. В рамках расследования проводятся следственные действия на территории Барятинского района на месте захоронения мирных жителей, убитых в первые годы Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.О расстрелах мирного населения в районе деревни Крюково в январе 1942 года следователи узнали из рассекреченных архивных документов. "Из показаний очевидцев и их родственников узнали примерные ориентиры места захоронения. Установить точные координаты помогла криминалистическая техника", - отмечается в сообщении.Подчеркивается, что на месте захоронения обнаружено 70 останков, включая детских, со следами насильственной смерти. Назначены комплексные судебно-медицинские и генетические экспертизы."Выявленные генокоды погибших позволят при необходимости установить родственные связи с ними... Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств", - добавляется в сообщении.В проведении архивной и поисковой работы помощь следствию оказывают Главное управление криминалистики СК России, члены поискового отряда "Никто не забыт" из города Кирова Калужской области, УФСБ России по региону. Работа проводится в рамках Всероссийского проекта "Без срока давности".

https://radiosputnik.ria.ru/20201027/genotsid-1581832216.html

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), калужская область, происшествия