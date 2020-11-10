https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583970056.html
Россия ушла далеко вперед по ряду стратегических вооружений, заявил Путин
Россия ушла далеко вперед по ряду стратегических вооружений, заявил Путин
Россия по ряду стратегических вооружений ушла далеко вперед других военных держав мира, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T17:01
2020-11-10T17:01
2020-11-10T17:07
владимир путин
безопасность
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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия по ряду стратегических вооружений ушла далеко вперед других военных держав мира, заявил президент России Владимир Путин."По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперед других ведущих военных держав мира", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность