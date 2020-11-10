https://ria.ru/20201110/vooruzheniya-1583970056.html

Россия ушла далеко вперед по ряду стратегических вооружений, заявил Путин

Россия ушла далеко вперед по ряду стратегических вооружений, заявил Путин

Россия по ряду стратегических вооружений ушла далеко вперед других военных держав мира, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:01

2020-11-10T17:01

2020-11-10T17:07

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия по ряду стратегических вооружений ушла далеко вперед других военных держав мира, заявил президент России Владимир Путин."По ряду стратегических вооружений наша страна ушла далеко вперед других ведущих военных держав мира", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

https://ria.ru/20201110/nato-1583969924.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность