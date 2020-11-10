https://ria.ru/20201110/vaktsinatsiya-1583985062.html

Воробьев назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Воробьев назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Подмосковье начнется в декабре, уже начинают готовить пункты вакцинации, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T18:12

2020-11-10T18:12

2020-11-10T18:39

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Подмосковье начнется в декабре, уже начинают готовить пункты вакцинации, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Вакцину мы начинаем получать, мы знаем, что она нарабатывается, знаем, что проходят испытания. Мы уже видим первые сотни, тысячи на складах. Начинаем готовить пункты вакцинации. Я думаю, что в ноябре мы начнем это уже делать регулярно, а в декабре массово ",- сказал Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Он уточнил, что сам уже сделал себе прививку, антитела выработали на 23 день. При этом Воробьев отметил, что все равно продолжает соблюдать все меры предосторожности.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201105/alternativa-1583144742.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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