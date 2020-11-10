Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/vaktsinatsiya-1583985062.html
Воробьев назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Воробьев назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье
Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Подмосковье начнется в декабре, уже начинают готовить пункты вакцинации, заявил губернатор Подмосковья Андрей... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T18:12
2020-11-10T18:39
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
московская область (подмосковье)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702149_0:114:3072:1842_1400x0_80_0_0_a5863fd07a93376b77a198f860247b15.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Подмосковье начнется в декабре, уже начинают готовить пункты вакцинации, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Вакцину мы начинаем получать, мы знаем, что она нарабатывается, знаем, что проходят испытания. Мы уже видим первые сотни, тысячи на складах. Начинаем готовить пункты вакцинации. Я думаю, что в ноябре мы начнем это уже делать регулярно, а в декабре массово ",- сказал Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".Он уточнил, что сам уже сделал себе прививку, антитела выработали на 23 день. При этом Воробьев отметил, что все равно продолжает соблюдать все меры предосторожности.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/alternativa-1583144742.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582702149_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_5a380f1f3f3532af181c5c954448cf0c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, московская область (подмосковье), общество

Воробьев назвал сроки массовой вакцинации от COVID-19 в Подмосковье

18:12 10.11.2020 (обновлено: 18:39 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Кирилл БрагаВакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике
Вакцинация от коронавируса пациента в городской поликлинике - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Брага
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Массовая вакцинация от коронавирусной инфекции в Подмосковье начнется в декабре, уже начинают готовить пункты вакцинации, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
"Вакцину мы начинаем получать, мы знаем, что она нарабатывается, знаем, что проходят испытания. Мы уже видим первые сотни, тысячи на складах. Начинаем готовить пункты вакцинации. Я думаю, что в ноябре мы начнем это уже делать регулярно, а в декабре массово ",- сказал Воробьев в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Он уточнил, что сам уже сделал себе прививку, антитела выработали на 23 день. При этом Воробьев отметил, что все равно продолжает соблюдать все меры предосторожности.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Вакцинация от коронавируса в Волгограде - РИА Новости, 1920, 05.11.2020
5 ноября, 12:15Распространение нового коронавируса
Терапевт назвала альтернативу вакцинации от COVID-19
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМосковская область (Подмосковье)Общество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Испании в двух городах туристы смогут пользоваться аэротакси
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд предупредил россиян о холодах
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
Лента новостейМолния