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Онлайн-конференция о парламентской кампании для "Справедливой России"
Онлайн-конференция о парламентской кампании для "Справедливой России"
12 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: ""Справедливая Россия": в поисках нового политического лица".
2020-11-10T09:31
2020-11-10T09:31
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Задать вопросУчастники:- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;- политолог, эксперт по вопросам Интернета и социальных сетей Михаил КОВАЛЕВ;- директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир ЛЕПЕХИН; - руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;- руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;- директор Института инструментов политического анализа Александр ШПУНТ.Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ."Справедливая Россия" является третьей по популярности после КПРФ и ЛДПР системной оппозиционной партией. Сегодня стремление к расширению электоральной базы толкает СР к переходу на популистскую платформу, к перехвату социальных лозунгов левой оппозиции 1990-х годов.Каковы возможные сценарии развития ситуации на социал-патриотическом поле? Удастся ли СР удержать свой электорат от перетекания к малым партиям, активно заявляющим о себе на левом фланге? Стоит ли ожидать появления новых лиц и лидеров в рядах "Справедливой России" на предстоящих в будущем году выборах в Государственную Думу РФ?Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о парламентской кампании для "Справедливой России"

09:31 10.11.2020
 
Читать ria.ru в
12 ноября в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию на тему: ""Справедливая Россия": в поисках нового политического лица".
Задать вопрос

Участники:
- директор Фонда прогрессивной политики Олег БОНДАРЕНКО;
- политолог, эксперт по вопросам Интернета и социальных сетей Михаил КОВАЛЕВ;
- директор Института изучения проблем развития Евразийского экономического союза Владимир ЛЕПЕХИН;
- руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил МАМОНОВ;
- профессор Финансового университета при Правительстве России Олег МАТВЕЙЧЕВ;
- директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор ПОТУРЕМСКИЙ;
- руководитель проектов Департамента по взаимодействию с экспертным сообществом Экспертного института социальных исследований Александр РУДАКОВ;
- директор Института инструментов политического анализа Александр ШПУНТ.

Модератор – управляющий директор Экспертного института социальных исследований по взаимодействию с экспертным сообществом, член Общественной палаты РФ Фирдус АЛИЕВ.

"Справедливая Россия" является третьей по популярности после КПРФ и ЛДПР системной оппозиционной партией. Сегодня стремление к расширению электоральной базы толкает СР к переходу на популистскую платформу, к перехвату социальных лозунгов левой оппозиции 1990-х годов.
Каковы возможные сценарии развития ситуации на социал-патриотическом поле? Удастся ли СР удержать свой электорат от перетекания к малым партиям, активно заявляющим о себе на левом фланге? Стоит ли ожидать появления новых лиц и лидеров в рядах "Справедливой России" на предстоящих в будущем году выборах в Государственную Думу РФ?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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