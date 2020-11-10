https://ria.ru/20201110/rak-1583870564.html

Названа главная причина развития рака

Названа главная причина развития рака

Американские ученые выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:54

2020-11-10T09:54

2020-11-10T11:11

рак

здоровье - общество

пенсильвания

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155861/80/1558618096_0:230:2821:1817_1400x0_80_0_0_1c5fc94b37dd643cd0c62611f77de622.jpg

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.Специалисты Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании впервые сверхэкспрессировали ген G6PD, который производит фермент, активный почти во всех клетках тела и участвующий в нормальной переработке углеводов. Выяснилось, что этот процесс превращал человеческие клетки в раковые и приводил к опухолям у мышей.Затем они проанализировали механизмы, участвующие в этой сверхэкспрессии, чтобы определить, какие пути были наиболее важными для трансформации. Они обнаружили, что G6PD стимулирует выработку критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса, а также большего количества предшественников нуклеотидов. В условиях, которые вызывают окислительный стресс, нормальная клетка деформируется, тогда как раковая клетка активно функционирует.По мнению ученых, полученные выводы подтверждают, что антиоксиданты на самом деле поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Также исследование объясняет, почему соединения, мешающие биосинтезу нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.

https://ria.ru/20201031/rak-1582456195.html

пенсильвания

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рак, здоровье - общество, пенсильвания, сша