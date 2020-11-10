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Названа главная причина развития рака
Названа главная причина развития рака
Американские ученые выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:54
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рак
здоровье - общество
пенсильвания
сша
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.Специалисты Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании впервые сверхэкспрессировали ген G6PD, который производит фермент, активный почти во всех клетках тела и участвующий в нормальной переработке углеводов. Выяснилось, что этот процесс превращал человеческие клетки в раковые и приводил к опухолям у мышей.Затем они проанализировали механизмы, участвующие в этой сверхэкспрессии, чтобы определить, какие пути были наиболее важными для трансформации. Они обнаружили, что G6PD стимулирует выработку критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса, а также большего количества предшественников нуклеотидов. В условиях, которые вызывают окислительный стресс, нормальная клетка деформируется, тогда как раковая клетка активно функционирует.По мнению ученых, полученные выводы подтверждают, что антиоксиданты на самом деле поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Также исследование объясняет, почему соединения, мешающие биосинтезу нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.
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пенсильвания
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рак, здоровье - общество, пенсильвания, сша

Названа главная причина развития рака

09:54 10.11.2020 (обновлено: 11:11 10.11.2020)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.
Специалисты Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании впервые сверхэкспрессировали ген G6PD, который производит фермент, активный почти во всех клетках тела и участвующий в нормальной переработке углеводов. Выяснилось, что этот процесс превращал человеческие клетки в раковые и приводил к опухолям у мышей.
Затем они проанализировали механизмы, участвующие в этой сверхэкспрессии, чтобы определить, какие пути были наиболее важными для трансформации. Они обнаружили, что G6PD стимулирует выработку критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса, а также большего количества предшественников нуклеотидов. В условиях, которые вызывают окислительный стресс, нормальная клетка деформируется, тогда как раковая клетка активно функционирует.
По мнению ученых, полученные выводы подтверждают, что антиоксиданты на самом деле поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Также исследование объясняет, почему соединения, мешающие биосинтезу нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.
Глаз - РИА Новости, 1920, 31.10.2020
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