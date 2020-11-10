https://ria.ru/20201110/rak-1583870564.html
Названа главная причина развития рака
Названа главная причина развития рака
Американские ученые выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:54
2020-11-10T09:54
2020-11-10T11:11
рак
здоровье - общество
пенсильвания
сша
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Американские ученые выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism.Специалисты Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании впервые сверхэкспрессировали ген G6PD, который производит фермент, активный почти во всех клетках тела и участвующий в нормальной переработке углеводов. Выяснилось, что этот процесс превращал человеческие клетки в раковые и приводил к опухолям у мышей.Затем они проанализировали механизмы, участвующие в этой сверхэкспрессии, чтобы определить, какие пути были наиболее важными для трансформации. Они обнаружили, что G6PD стимулирует выработку критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса, а также большего количества предшественников нуклеотидов. В условиях, которые вызывают окислительный стресс, нормальная клетка деформируется, тогда как раковая клетка активно функционирует.По мнению ученых, полученные выводы подтверждают, что антиоксиданты на самом деле поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Также исследование объясняет, почему соединения, мешающие биосинтезу нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.
https://ria.ru/20201031/rak-1582456195.html
пенсильвания
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рак, здоровье - общество, пенсильвания, сша
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Американские ученые выяснили, что трансформация нормальной клетки в злокачественную обязательно включает усиление антиоксидантной защиты и синтеза нуклеотидов. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Cell Metabolism
.
Специалисты Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании
впервые сверхэкспрессировали ген G6PD, который производит фермент, активный почти во всех клетках тела и участвующий в нормальной переработке углеводов. Выяснилось, что этот процесс превращал человеческие клетки в раковые и приводил к опухолям у мышей.
Затем они проанализировали механизмы, участвующие в этой сверхэкспрессии, чтобы определить, какие пути были наиболее важными для трансформации. Они обнаружили, что G6PD стимулирует выработку критически важного кофермента для поддержания окислительно-восстановительного баланса, а также большего количества предшественников нуклеотидов. В условиях, которые вызывают окислительный стресс, нормальная клетка деформируется, тогда как раковая клетка активно функционирует.
По мнению ученых, полученные выводы подтверждают, что антиоксиданты на самом деле поддерживают рост опухоли, а не уменьшают его. Также исследование объясняет, почему соединения, мешающие биосинтезу нуклеотидов, являются одними из самых успешных химиотерапевтических препаратов от рака.