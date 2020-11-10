https://ria.ru/20201110/profilaktika-1583903954.html

Пермский край направил на борьбу с COVID-19 почти 15 млрд рублей

Пермский край направил на борьбу с COVID-19 почти 15 млрд рублей

Пермский край в этом году направил на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции 14,8 миллиардов рублей,... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T12:33

2020-11-10T12:33

2020-11-10T12:33

коронавирус covid-19

пермский край

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ПЕРМЬ, 10 ноя – РИА Новости. Пермский край в этом году направил на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции 14,8 миллиардов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."В бюджете Пермского края в 2020 году на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предусмотрено 14,8 миллиардов рублей. Из них средства федерального бюджета составляют 8,8 миллиардов рублей. Из краевого бюджета на эти цели по поручению губернатора Дмитрия Махонина направлено 6 миллиардов рублей, в том числе средства резервного фонда правительства края в размере 4,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, из упомянутого объема средств на данный момент фактически освоены 9,2 миллиарда рублей (62,1%).Как поясняют в ведомстве, основная часть средств направлена в сферу здравоохранения – 6,6 миллиардов рублей. "Расходы включают в себя стимулирующие выплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в размере 3,5 миллиардов рублей, оснащение (переоснащение) коечного фонда медицинских организаций – 1,5 миллиарда рублей, приобретение средств индивидуальной защиты – 900 миллионов рублей, 160 миллионов рублей – закупка медоборудования, 97,8 миллионов рублей – закупка лекарств, 77,5 миллионов рублей – проведение лабораторной диагностики", - уточняют в пресс-службе.Значительную долю составляют расходы в сфере социальной поддержки и занятости населения, отмечается в сообщении. В частности, 3,2 миллиарда рублей направлены на выплаты пособий гражданам, оставшимся без работы в период пандемии коронавируса, 800 миллионов рублей – на выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда. "Еще 272,5 миллионов рублей направлено на поддержку педагогов за дистанционное обучение, 94 миллиона рублей – на продуктовые наборы малообеспеченным семьям", - добавляют в пресс-службе губернатора Махонина.В ведомстве также отметили, что почти 1,3 миллиард рублей направлен на мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации в регионе в связи с выпадающими доходами организаций. "Так, 250 миллионов рублей – на поддержку малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса, 75 миллионов рублей – на сохранение занятости и оплату труда работников, осуществляющих экспорт, 957,5 миллионов рублей направлено на возмещение части затрат предприятиям в связи с выпадающими доходами", - проинформировали в пресс-службе губернатора.

https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583503624.html

пермский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, пермский край