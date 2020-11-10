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Пермский край направил на борьбу с COVID-19 почти 15 млрд рублей
Пермский край направил на борьбу с COVID-19 почти 15 млрд рублей
Пермский край в этом году направил на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции 14,8 миллиардов рублей,... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T12:33
2020-11-10T12:33
коронавирус covid-19
пермский край
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ПЕРМЬ, 10 ноя – РИА Новости. Пермский край в этом году направил на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции 14,8 миллиардов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона."В бюджете Пермского края в 2020 году на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предусмотрено 14,8 миллиардов рублей. Из них средства федерального бюджета составляют 8,8 миллиардов рублей. Из краевого бюджета на эти цели по поручению губернатора Дмитрия Махонина направлено 6 миллиардов рублей, в том числе средства резервного фонда правительства края в размере 4,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы губернатора Пермского края, из упомянутого объема средств на данный момент фактически освоены 9,2 миллиарда рублей (62,1%).Как поясняют в ведомстве, основная часть средств направлена в сферу здравоохранения – 6,6 миллиардов рублей. "Расходы включают в себя стимулирующие выплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в размере 3,5 миллиардов рублей, оснащение (переоснащение) коечного фонда медицинских организаций – 1,5 миллиарда рублей, приобретение средств индивидуальной защиты – 900 миллионов рублей, 160 миллионов рублей – закупка медоборудования, 97,8 миллионов рублей – закупка лекарств, 77,5 миллионов рублей – проведение лабораторной диагностики", - уточняют в пресс-службе.Значительную долю составляют расходы в сфере социальной поддержки и занятости населения, отмечается в сообщении. В частности, 3,2 миллиарда рублей направлены на выплаты пособий гражданам, оставшимся без работы в период пандемии коронавируса, 800 миллионов рублей – на выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда. "Еще 272,5 миллионов рублей направлено на поддержку педагогов за дистанционное обучение, 94 миллиона рублей – на продуктовые наборы малообеспеченным семьям", - добавляют в пресс-службе губернатора Махонина.В ведомстве также отметили, что почти 1,3 миллиард рублей направлен на мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации в регионе в связи с выпадающими доходами организаций. "Так, 250 миллионов рублей – на поддержку малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса, 75 миллионов рублей – на сохранение занятости и оплату труда работников, осуществляющих экспорт, 957,5 миллионов рублей направлено на возмещение части затрат предприятиям в связи с выпадающими доходами", - проинформировали в пресс-службе губернатора.
https://ria.ru/20201107/koronavirus-1583503624.html
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коронавирус covid-19, пермский край

Пермский край направил на борьбу с COVID-19 почти 15 млрд рублей

12:33 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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ПЕРМЬ, 10 ноя – РИА Новости. Пермский край в этом году направил на мероприятия по профилактике и устранению последствий распространения коронавирусной инфекции 14,8 миллиардов рублей, сообщается на сайте губернатора и правительства региона.
"В бюджете Пермского края в 2020 году на мероприятия, связанные с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции COVID-19 предусмотрено 14,8 миллиардов рублей. Из них средства федерального бюджета составляют 8,8 миллиардов рублей. Из краевого бюджета на эти цели по поручению губернатора Дмитрия Махонина направлено 6 миллиардов рублей, в том числе средства резервного фонда правительства края в размере 4,5 миллиардов рублей", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы губернатора Пермского края, из упомянутого объема средств на данный момент фактически освоены 9,2 миллиарда рублей (62,1%).
Как поясняют в ведомстве, основная часть средств направлена в сферу здравоохранения – 6,6 миллиардов рублей. "Расходы включают в себя стимулирующие выплаты специалистам, оказывающим медицинскую помощь пациентам с COVID-19 в размере 3,5 миллиардов рублей, оснащение (переоснащение) коечного фонда медицинских организаций – 1,5 миллиарда рублей, приобретение средств индивидуальной защиты – 900 миллионов рублей, 160 миллионов рублей – закупка медоборудования, 97,8 миллионов рублей – закупка лекарств, 77,5 миллионов рублей – проведение лабораторной диагностики", - уточняют в пресс-службе.
Значительную долю составляют расходы в сфере социальной поддержки и занятости населения, отмечается в сообщении. В частности, 3,2 миллиарда рублей направлены на выплаты пособий гражданам, оставшимся без работы в период пандемии коронавируса, 800 миллионов рублей – на выплаты работникам социальных учреждений за особые условия труда. "Еще 272,5 миллионов рублей направлено на поддержку педагогов за дистанционное обучение, 94 миллиона рублей – на продуктовые наборы малообеспеченным семьям", - добавляют в пресс-службе губернатора Махонина.
В ведомстве также отметили, что почти 1,3 миллиард рублей направлен на мероприятия по предотвращению ухудшения экономической ситуации в регионе в связи с выпадающими доходами организаций. "Так, 250 миллионов рублей – на поддержку малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавшего от коронавируса, 75 миллионов рублей – на сохранение занятости и оплату труда работников, осуществляющих экспорт, 957,5 миллионов рублей направлено на возмещение части затрат предприятиям в связи с выпадающими доходами", - проинформировали в пресс-службе губернатора.
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