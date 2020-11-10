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Онлайн-конференция о проведении ежегодного Профессорского форума
Онлайн-конференция о проведении ежегодного Профессорского форума
12 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проведению ежегодного Профессорского форума "Национальные проекты и профессорское сообщество".
2020-11-10T14:22
2020-11-10T16:35
анонсы
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Задать вопросУчастники:- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена ДРУЖИНИНА;- председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания, президент Российского университета дружбы народов, председатель Высшей аттестационной комиссии, академик РАН Владимир ФИЛИППОВ; - председатель Российского профессорского собрания, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, член-корреспондент РАО Владислав ГРИБ; - заведующий кафедрой клинической фармакологии с курсом ИПДО Ярославского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Александр ХОХЛОВ.Мероприятие состоится 16-19 ноября в Москве в очном формате с применением онлайн-технологий. Цель форума – определение роли научной и образовательной элиты России в эффективной реализации национальных проектов, в том числе через взаимодействие и партнерство органов законодательной и исполнительной власти с научным и академическим сообществом. В рамках форума пройдет вручение общенациональных премий "Профессор года 2020", "Декан года 2020" и "Ректор года 2020". К участию приглашены руководители и представители органов законодательной и исполнительной власти, научного, ректорского и академического корпуса, государственные, общественные деятели и лидеры бизнес-сообщества.Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция о проведении ежегодного Профессорского форума

14:22 10.11.2020 (обновлено: 16:35 10.11.2020)
 
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12 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную проведению ежегодного Профессорского форума "Национальные проекты и профессорское сообщество".
Задать вопрос

Участники:
- заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Елена ДРУЖИНИНА;
- председатель Наблюдательного совета Российского профессорского собрания, президент Российского университета дружбы народов, председатель Высшей аттестационной комиссии, академик РАН Владимир ФИЛИППОВ;
- председатель Российского профессорского собрания, заместитель секретаря Общественной палаты РФ, член-корреспондент РАО Владислав ГРИБ;
- заведующий кафедрой клинической фармакологии с курсом ИПДО Ярославского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАН Александр ХОХЛОВ.

Мероприятие состоится 16-19 ноября в Москве в очном формате с применением онлайн-технологий. Цель форума – определение роли научной и образовательной элиты России в эффективной реализации национальных проектов, в том числе через взаимодействие и партнерство органов законодательной и исполнительной власти с научным и академическим сообществом.
В рамках форума пройдет вручение общенациональных премий "Профессор года 2020", "Декан года 2020" и "Ректор года 2020". К участию приглашены руководители и представители органов законодательной и исполнительной власти, научного, ректорского и академического корпуса, государственные, общественные деятели и лидеры бизнес-сообщества.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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