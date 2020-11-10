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Биография Александра Новака
Биография Александра Новака
Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украины. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:12
2020-11-10T16:00
александр новак
справки
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Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украины.В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".В 1988-2000 годах работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина (позднее ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина"). Прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга первого разряда до заместителя директора по персоналу – начальника управления Заполярного филиала ОАО "Норильская горная компания".С 2000 года по 2002 год – заместитель главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы города Норильска.В 2002-2008 годах Новак работал в администрации Красноярского края: заместитель губернатора – начальник Главного финансового управления, первый заместитель губернатора, первый заместитель губернатора – председатель правительства.С 2008 года по май 2012 года – заместитель министра финансов РФ.21 мая 2012 года указом президента РФ Александр Новак назначен министром энергетики РФ.18 мая 2018 года переназначен на должность министра энергетики Российской Федерации.С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра энергетики РФ.21 января 2020 года вновь назначен на должность министра энергетики Российской Федерации. 10 ноября 2020 года Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на должность заместителя председателя правительства. Награжден орденом Почета (2010), орденом Дружбы (2014), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), орденом "За верность долгу" (2017), медалью Столыпина П.А. I степени (2018), имеет благодарность президента РФ (2013).Александр Новак женат, есть двое детей.Общая сумма декларированного дохода за 2019 год составила 27 миллионов рублей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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александр новак, справки

Биография Александра Новака

15:12 10.11.2020 (обновлено: 16:00 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Александр Валентинович Новак родился 23 августа 1971 года в городе Авдеевка Донецкой области Украины.
В 1993 году окончил Норильский индустриальный институт по специальности "экономика и управление в металлургии", в 2009 году – Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности "менеджмент".
В 1988-2000 годах работал на Норильском горно-металлургическом комбинате им. А.П. Завенягина (позднее ОАО "Норильский горно-металлургический комбинат им. А.П. Завенягина"). Прошел путь от аппаратчика-гидрометаллурга первого разряда до заместителя директора по персоналу – начальника управления Заполярного филиала ОАО "Норильская горная компания".
С 2000 года по 2002 год – заместитель главы города Норильска по финансово-экономическим вопросам, первый заместитель главы города Норильска.
В 2002-2008 годах Новак работал в администрации Красноярского края: заместитель губернатора – начальник Главного финансового управления, первый заместитель губернатора, первый заместитель губернатора – председатель правительства.
С 2008 года по май 2012 года – заместитель министра финансов РФ.
21 мая 2012 года указом президента РФ Александр Новак назначен министром энергетики РФ.
18 мая 2018 года переназначен на должность министра энергетики Российской Федерации.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра энергетики РФ.
21 января 2020 года вновь назначен на должность министра энергетики Российской Федерации.
10 ноября 2020 года Госдума утвердила кандидатуру Александра Новака на должность заместителя председателя правительства.
Награжден орденом Почета (2010), орденом Дружбы (2014), орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2016), орденом "За верность долгу" (2017), медалью Столыпина П.А. I степени (2018), имеет благодарность президента РФ (2013).
Александр Новак женат, есть двое детей.
Общая сумма декларированного дохода за 2019 год составила 27 миллионов рублей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Александр НовакСправки
 
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