https://ria.ru/20201110/nastasya-samburskaya-1583929190.html

Настасья Самбурская пожаловалась на блогера, который стал популярнее ее

Настасья Самбурская пожаловалась на блогера, который стал популярнее ее

Настасья Самбурская пожаловалась в сторис инстаграма на загадочного блогера, который под ее именем зарегистрировался в тиктоке и получил больше подписчиков на... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T15:50

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Настасья Самбурская пожаловалась в сторис инстаграма на загадочного блогера, который под ее именем зарегистрировался в тиктоке и получил больше подписчиков на этом ресурсе, чем известная актриса. В тиктоке действительно есть такая страница, которая существует с сентября прошлого года под ником nastasyasamburskaya. За год аккаунт с заимствованными шуточными роликами Самбурской заинтересовал более 420 тысяч пользователей и получил 2,3 миллиона лайков. Актриса пока не сообщила, будет ли принимать какие-то меры, связанные с этой страницей. Настасья Самбурская — одна из самых популярных звезд в рунете. На ее страницу в инстаграме подписано 11,2 миллиона пользователей, а юмористические скетчи на тему отношений и жизни в целом набирают миллионы просмотров.

https://ria.ru/20200908/dengi-1576926578.html

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, tiktok, настасья самбурская, знаменитости, звезды