https://ria.ru/20201110/nastasya-samburskaya-1583929190.html
Настасья Самбурская пожаловалась на блогера, который стал популярнее ее
Настасья Самбурская пожаловалась на блогера, который стал популярнее ее
Настасья Самбурская пожаловалась в сторис инстаграма на загадочного блогера, который под ее именем зарегистрировался в тиктоке и получил больше подписчиков на... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:50
2020-11-10T15:50
2020-11-10T15:50
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Настасья Самбурская пожаловалась в сторис инстаграма на загадочного блогера, который под ее именем зарегистрировался в тиктоке и получил больше подписчиков на этом ресурсе, чем известная актриса. В тиктоке действительно есть такая страница, которая существует с сентября прошлого года под ником nastasyasamburskaya. За год аккаунт с заимствованными шуточными роликами Самбурской заинтересовал более 420 тысяч пользователей и получил 2,3 миллиона лайков. Актриса пока не сообщила, будет ли принимать какие-то меры, связанные с этой страницей. Настасья Самбурская — одна из самых популярных звезд в рунете. На ее страницу в инстаграме подписано 11,2 миллиона пользователей, а юмористические скетчи на тему отношений и жизни в целом набирают миллионы просмотров.
https://ria.ru/20200908/dengi-1576926578.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
instagram, tiktok, настасья самбурская, знаменитости, звезды
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Настасья Самбурская пожаловалась в сторис инстаграма на загадочного блогера, который под ее именем зарегистрировался в тиктоке и получил больше подписчиков на этом ресурсе, чем известная актриса.
"Представляете, какая-то зараза зарегистрировалась в тиктоке до меня. Долго там постила всякие видео, которые воровала на моей странице в инстаграме. И сейчас у нее 420 тысяч подписчиков. А у меня всего 80 тысяч. При этом я там зарегистрировалась под таким же ником, как в инстаграме, и получила галочку. А к ней все приходит и приходит народ. Так обидно", — рассказывает Самбурская.
В тиктоке действительно есть такая страница, которая существует с сентября прошлого года под ником nastasyasamburskaya. За год аккаунт с заимствованными шуточными роликами Самбурской заинтересовал более 420 тысяч пользователей и получил 2,3 миллиона лайков.
Актриса пока не сообщила, будет ли принимать какие-то меры, связанные с этой страницей.
Настасья Самбурская — одна из самых популярных звезд в рунете. На ее страницу в инстаграме подписано 11,2 миллиона пользователей, а юмористические скетчи на тему отношений и жизни в целом набирают миллионы просмотров.