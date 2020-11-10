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https://ria.ru/20201110/nastasya-samburskaya-1583929190.html
Настасья Самбурская пожаловалась на блогера, который стал популярнее ее
Настасья Самбурская пожаловалась на блогера, который стал популярнее ее
Настасья Самбурская пожаловалась в сторис инстаграма на загадочного блогера, который под ее именем зарегистрировался в тиктоке и получил больше подписчиков на... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T15:50
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instagram
tiktok
шоубиз
настасья самбурская
знаменитости
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Настасья Самбурская пожаловалась в сторис инстаграма на загадочного блогера, который под ее именем зарегистрировался в тиктоке и получил больше подписчиков на этом ресурсе, чем известная актриса. В тиктоке действительно есть такая страница, которая существует с сентября прошлого года под ником nastasyasamburskaya. За год аккаунт с заимствованными шуточными роликами Самбурской заинтересовал более 420 тысяч пользователей и получил 2,3 миллиона лайков. Актриса пока не сообщила, будет ли принимать какие-то меры, связанные с этой страницей. Настасья Самбурская — одна из самых популярных звезд в рунете. На ее страницу в инстаграме подписано 11,2 миллиона пользователей, а юмористические скетчи на тему отношений и жизни в целом набирают миллионы просмотров.
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instagram, tiktok, настасья самбурская, знаменитости, звезды

Настасья Самбурская пожаловалась на блогера, который стал популярнее ее

15:50 10.11.2020
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкАктриса Настасья Самбурская на премьере фильма "Лёд 2"
Актриса Настасья Самбурская на премьере фильма Лёд 2 - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Настасья Самбурская пожаловалась в сторис инстаграма на загадочного блогера, который под ее именем зарегистрировался в тиктоке и получил больше подписчиков на этом ресурсе, чем известная актриса.
© Фото : samburskayaСкрин сторис из инстаграма Настасьи Самбурской, в которой она жалуется на блогера, который стал популярнее ее
Скрин сторис из инстаграма Настасьи Самбурской, в которой она жалуется на блогера, который стал популярнее ее - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : samburskaya
Скрин сторис из инстаграма Настасьи Самбурской, в которой она жалуется на блогера, который стал популярнее ее

"Представляете, какая-то зараза зарегистрировалась в тиктоке до меня. Долго там постила всякие видео, которые воровала на моей странице в инстаграме. И сейчас у нее 420 тысяч подписчиков. А у меня всего 80 тысяч. При этом я там зарегистрировалась под таким же ником, как в инстаграме, и получила галочку. А к ней все приходит и приходит народ. Так обидно", — рассказывает Самбурская.

В тиктоке действительно есть такая страница, которая существует с сентября прошлого года под ником nastasyasamburskaya. За год аккаунт с заимствованными шуточными роликами Самбурской заинтересовал более 420 тысяч пользователей и получил 2,3 миллиона лайков.
Актриса пока не сообщила, будет ли принимать какие-то меры, связанные с этой страницей.
Настасья Самбурская — одна из самых популярных звезд в рунете. На ее страницу в инстаграме подписано 11,2 миллиона пользователей, а юмористические скетчи на тему отношений и жизни в целом набирают миллионы просмотров.
Актриса Настасья Самбурская на церемонии открытия 39-го Московского международного кинофестиваля в Москве - РИА Новости, 1920, 08.09.2020
8 сентября, 15:00Культура
Настасья Самбурская рассказала, сколько ей нужно денег на месяц
 
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