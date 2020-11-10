Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583912090.html
Переболевшая COVID-19 рассказала о потере работы из-за осложнений
Переболевшая COVID-19 рассказала о потере работы из-за осложнений
Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, бросила работу из-за последствий инфекции, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:11
2020-11-10T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571426987_0:220:2860:1829_1400x0_80_0_0_0effb6d6b5a5055dd15069e175ea4223.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, бросила работу из-за последствий инфекции, сообщает Daily Mail.Отмечается, что 48-летняя Маргарет МакАтэмни заразилась коронавирусом в марте. Женщину госпитализировали, однако, так как искусственная вентиляция легких не требовалась, ее вскоре выписали. В последующие несколько месяцев &nbsp;ее несколько раз забирала скорая, но каждый раз медики отправляли ее домой на самолечение.&nbsp;"Врачи меня просто бросили. Я постоянно сидела дома, но сестры звонили мне несколько раз за день, а друзья приносили мне еду. Не будь у меня друзей и семьи, я бы не выжила", — призналась МакАтэмни.Женщина до сих пор страдает от боли в груди и постоянно вынуждена делать ингаляции со стероидными препаратами. Ей пришлось уйти с работы в школе и отложить открытие собственного бизнеса, так как она может работать только два-три часа в день, после чего вынуждена лежать и восстанавливать силы. Как отмечает издание, до заражения COVID-19 МакАтэмни вела активный образ жизни и не страдала от хронических заболеваний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html
великобритания
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571426987_65:0:2796:2048_1400x0_80_0_0_e38dd14d62460def381f443fe47167eb.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания

Переболевшая COVID-19 рассказала о потере работы из-за осложнений

13:11 10.11.2020
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПалата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ в Москве
Палата во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне №75 на ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, бросила работу из-за последствий инфекции, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что 48-летняя Маргарет МакАтэмни заразилась коронавирусом в марте. Женщину госпитализировали, однако, так как искусственная вентиляция легких не требовалась, ее вскоре выписали. В последующие несколько месяцев  ее несколько раз забирала скорая, но каждый раз медики отправляли ее домой на самолечение.
Врач - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
11:21Распространение нового коронавируса
Названы два эффективных продукта против COVID-19
 "Врачи меня просто бросили. Я постоянно сидела дома, но сестры звонили мне несколько раз за день, а друзья приносили мне еду. Не будь у меня друзей и семьи, я бы не выжила", — призналась МакАтэмни.
Женщина до сих пор страдает от боли в груди и постоянно вынуждена делать ингаляции со стероидными препаратами. Ей пришлось уйти с работы в школе и отложить открытие собственного бизнеса, так как она может работать только два-три часа в день, после чего вынуждена лежать и восстанавливать силы. Как отмечает издание, до заражения COVID-19 МакАтэмни вела активный образ жизни и не страдала от хронических заболеваний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус - РИА Новости, 1920, 23.04.2020
23 апреля, 10:43Инфографика
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоВеликобритания
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:20Ученые выяснили, как спойлеры влияют на кассовые сборы
00:06Вильфанд рассказал о погоде в России в конце недели
23:59Пензенца, жестоко избившего двухлетнюю дочь за беспорядок, будут судить
23:23Байден назвал нежелание Трампа признавать поражение позором
23:23Экс-резидент Comedy Club высказался о запрещенных темах для шуток
23:15В Москве за сутки умерли 73 пациента с коронавирусом
23:14Процесс передачи власти демократам уже не остановить, заявил Байден
23:06В Норвегии изучат эффективность рыбьего жира в профилактике коронавируса
22:54Шойгу обсудил урегулирование в Карабахе с министром обороны Турции
22:50Муфтий Чечни высказался о запрете на межконфессиональные браки
22:46Названа стоимость новых MacBook Air в России
22:43В Дании признали ошибкой убийство всех норок из-за коронавируса
22:42Алтайские медики, привитые вакциной "Спутник V", заразились коронавирусом
22:13Госдеп прокомментировал соглашение по Карабаху
22:05Муфтий Москвы объяснил, когда мусульманин может жениться на иноверке
21:55Помпео оценил заявления о том, что Трамп не хочет признавать поражение
21:49Помпео пообещал плавную передачу власти второй администрации Трампа
21:48Власти Москвы заявили о готовности колледжей к дистанционному обучению
21:45Apple представила новые Mac на собственном процессоре
21:39Самолет из Уфы сел в Шереметьево после сообщения о неполадках
Лента новостейМолния