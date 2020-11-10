https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583912090.html
Переболевшая COVID-19 рассказала о потере работы из-за осложнений
Переболевшая COVID-19 рассказала о потере работы из-за осложнений
Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, бросила работу из-за последствий инфекции, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T13:11
2020-11-10T13:11
2020-11-10T13:11
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, бросила работу из-за последствий инфекции, сообщает Daily Mail.Отмечается, что 48-летняя Маргарет МакАтэмни заразилась коронавирусом в марте. Женщину госпитализировали, однако, так как искусственная вентиляция легких не требовалась, ее вскоре выписали. В последующие несколько месяцев ее несколько раз забирала скорая, но каждый раз медики отправляли ее домой на самолечение. "Врачи меня просто бросили. Я постоянно сидела дома, но сестры звонили мне несколько раз за день, а друзья приносили мне еду. Не будь у меня друзей и семьи, я бы не выжила", — призналась МакАтэмни.Женщина до сих пор страдает от боли в груди и постоянно вынуждена делать ингаляции со стероидными препаратами. Ей пришлось уйти с работы в школе и отложить открытие собственного бизнеса, так как она может работать только два-три часа в день, после чего вынуждена лежать и восстанавливать силы. Как отмечает издание, до заражения COVID-19 МакАтэмни вела активный образ жизни и не страдала от хронических заболеваний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, бросила работу из-за последствий инфекции, сообщает Daily Mail.
Отмечается, что 48-летняя Маргарет МакАтэмни заразилась коронавирусом в марте. Женщину госпитализировали, однако, так как искусственная вентиляция легких не требовалась, ее вскоре выписали. В последующие несколько месяцев ее несколько раз забирала скорая, но каждый раз медики отправляли ее домой на самолечение.
"Врачи меня просто бросили. Я постоянно сидела дома, но сестры звонили мне несколько раз за день, а друзья приносили мне еду. Не будь у меня друзей и семьи, я бы не выжила", — призналась МакАтэмни.
Женщина до сих пор страдает от боли в груди и постоянно вынуждена делать ингаляции со стероидными препаратами. Ей пришлось уйти с работы в школе и отложить открытие собственного бизнеса, так как она может работать только два-три часа в день, после чего вынуждена лежать и восстанавливать силы. Как отмечает издание, до заражения COVID-19 МакАтэмни вела активный образ жизни и не страдала от хронических заболеваний.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.