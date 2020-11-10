https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583912090.html

Переболевшая COVID-19 рассказала о потере работы из-за осложнений

Переболевшая COVID-19 рассказала о потере работы из-за осложнений

Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, бросила работу из-за последствий инфекции, сообщает Daily Mail. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:11

2020-11-10T13:11

2020-11-10T13:11

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

великобритания

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Жительница Великобритании, переболевшая COVID-19, бросила работу из-за последствий инфекции, сообщает Daily Mail.Отмечается, что 48-летняя Маргарет МакАтэмни заразилась коронавирусом в марте. Женщину госпитализировали, однако, так как искусственная вентиляция легких не требовалась, ее вскоре выписали. В последующие несколько месяцев ее несколько раз забирала скорая, но каждый раз медики отправляли ее домой на самолечение. "Врачи меня просто бросили. Я постоянно сидела дома, но сестры звонили мне несколько раз за день, а друзья приносили мне еду. Не будь у меня друзей и семьи, я бы не выжила", — призналась МакАтэмни.Женщина до сих пор страдает от боли в груди и постоянно вынуждена делать ингаляции со стероидными препаратами. Ей пришлось уйти с работы в школе и отложить открытие собственного бизнеса, так как она может работать только два-три часа в день, после чего вынуждена лежать и восстанавливать силы. Как отмечает издание, до заражения COVID-19 МакАтэмни вела активный образ жизни и не страдала от хронических заболеваний.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583886478.html

великобритания

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания