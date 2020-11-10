https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583885588.html

В России за сутки вылечились 15,6 тысячи пациентов с коронавирусом

В России за сутки вылечились 15,6 тысячи пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ выписаны 15,6 тысячи человек после COVID-19, за все время - 1 350 741, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.11.2020

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распространение нового коронавируса

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санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 15,6 тысячи человек после COVID-19, за все время - 1 350 741, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 600 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 350 741", - говорится в сообщении.В частности, 3663 человека выписаны в Москве, 751 - в Санкт-Петербурге, 494 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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