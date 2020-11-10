https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583885588.html
В России за сутки вылечились 15,6 тысячи пациентов с коронавирусом
В России за сутки вылечились 15,6 тысячи пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ выписаны 15,6 тысячи человек после COVID-19, за все время - 1 350 741, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:17
2020-11-10T11:17
2020-11-10T11:17
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 15,6 тысячи человек после COVID-19, за все время - 1 350 741, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 15 600 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 350 741", - говорится в сообщении.В частности, 3663 человека выписаны в Москве, 751 - в Санкт-Петербурге, 494 - в Подмосковье.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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