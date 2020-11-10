https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583884434.html

В России за сутки умерли 368 пациентов с коронавирусом

В России за сутки умерли 368 пациентов с коронавирусом

За сутки в РФ подтверждены 368 смертей людей с COVID-19, за все время - 31 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.11.2020

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распространение нового коронавируса

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коронавирус covid-19

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санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 368 смертей людей с COVID-19, за все время - 31 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 368 летальных случаев... За весь период по России умерло 31 161 человек", - говорится в сообщении.В частности, 68 смертей подтверждены в Москве, 62 - в Санкт-Петербурге, 19 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

ростовская область

санкт-петербург

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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