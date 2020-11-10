https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583884434.html
В России за сутки умерли 368 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 368 пациентов с коронавирусом
За сутки в РФ подтверждены 368 смертей людей с COVID-19, за все время - 31 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T11:13
2020-11-10T11:13
2020-11-10T11:13
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
ростовская область
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. За сутки в РФ подтверждены 368 смертей людей с COVID-19, за все время - 31 161, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 368 летальных случаев... За весь период по России умерло 31 161 человек", - говорится в сообщении.В частности, 68 смертей подтверждены в Москве, 62 - в Санкт-Петербурге, 19 - в Ростовской области.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
москва
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санкт-петербург
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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