https://ria.ru/20201110/koronavirus-1583866307.html
В Москве 3663 пациента вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 3663 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 347 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:05
2020-11-10T09:05
2020-11-10T09:09
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ещё 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 347 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3663 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346889", - сообщила вице-мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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