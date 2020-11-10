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В Москве 3663 пациента вылечились от коронавируса за сутки
В Москве 3663 пациента вылечились от коронавируса за сутки
Ещё 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 347 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:05
2020-11-10T09:09
анастасия ракова
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ещё 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 347 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3663 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346889", - сообщила вице-мэр.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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анастасия ракова , коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, москва, общество

В Москве 3663 пациента вылечились от коронавируса за сутки

09:05 10.11.2020 (обновлено: 09:09 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМашина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке
Машина скорой медицинской помощи возле карантинного центра в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Ещё 3663 пациента вылечились от коронавируса в Москве, общее число достигло почти 347 тысяч человек, сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 3663 пациента. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 346889", - сообщила вице-мэр.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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