https://ria.ru/20201110/karabakh-1583854724.html
Путин рассчитывает на дальнейшее развитие отношений Баку и Еревана
Путин рассчитывает на дальнейшее развитие отношений Баку и Еревана
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T04:00
2020-11-10T04:00
2020-11-10T04:00
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба азербайджанского президента."Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное - создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - добавил российский президент.Он пожелал всего самого доброго всем людям, которые проживают на этих территориях."Хочу выразить надежду на то, что мы с Вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.
россия
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире
БАКУ, 10 ноя – РИА Новости.
Президент России Владимир Путин
рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном
и Арменией
, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.
"Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова Путина со встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.
"Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное - создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - добавил российский президент.
Он пожелал всего самого доброго всем людям, которые проживают на этих территориях.
"Хочу выразить надежду на то, что мы с Вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.