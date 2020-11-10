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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/karabakh-1583854724.html
Путин рассчитывает на дальнейшее развитие отношений Баку и Еревана
Путин рассчитывает на дальнейшее развитие отношений Баку и Еревана
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T04:00
2020-11-10T04:00
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
владимир путин
азербайджан
армения
в мире
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба азербайджанского президента."Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное - создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - добавил российский президент.Он пожелал всего самого доброго всем людям, которые проживают на этих территориях."Хочу выразить надежду на то, что мы с Вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.
россия
нагорный карабах
азербайджан
армения
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россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире

Путин рассчитывает на дальнейшее развитие отношений Баку и Еревана

04:00 10.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкЗаявление президента РФ В. Путина по поводу ситуции в Нагорном Карабахе
Заявление президента РФ В. Путина по поводу ситуции в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба азербайджанского президента.
"Мы сегодня с вами подписываем трехстороннее заявление президента Азербайджанской Республики, премьер-министра Республики Армения и президента Российской Федерации", - приводит пресс-служба слова Путина со встречи с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в формате видеоконференции.
"Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное - создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - добавил российский президент.
Он пожелал всего самого доброго всем людям, которые проживают на этих территориях.
"Хочу выразить надежду на то, что мы с Вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.
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Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахВладимир ПутинАзербайджанАрменияВ мире
 
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