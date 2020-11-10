https://ria.ru/20201110/karabakh-1583854724.html

Путин рассчитывает на дальнейшее развитие отношений Баку и Еревана

Путин рассчитывает на дальнейшее развитие отношений Баку и Еревана

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T04:00

2020-11-10T04:00

2020-11-10T04:00

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

владимир путин

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что подписанное заявление по Карабаху создаст условия для развития дружеских отношений между Азербайджаном и Арменией, сообщает пресс-служба азербайджанского президента."Я очень рассчитываю на то, что это решение, изложенное в нашем совместном заявлении, положит не только конец многолетнему противостоянию между Арменией и Азербайджаном, не только положит конец кровопролитию на этой земле, но и создаст надежные механизмы контроля за теми договоренностями, которые мы зафиксировали сегодня в нашем заявлении. Но самое главное - создаст благоприятные условия для долгосрочной, на историческую перспективу, обстановки, для развития отношений в регионе, прежде всего, дружеских отношений между Азербайджанской Республикой и Арменией в интересах как азербайджанского, так и армянского народов", - добавил российский президент.Он пожелал всего самого доброго всем людям, которые проживают на этих территориях."Хочу выразить надежду на то, что мы с Вами сделали доброе дело и создали хорошие базовые условия для поступательного развития отношений между всеми странами этого региона во благо людей, которые проживают на этих территориях, во благо азербайджанского и армянского народов", - сказал российский лидер.

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, владимир путин, азербайджан, армения, в мире