Алиев рассказал о договоренностях по обмену пленными с Арменией
БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван, согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, проведут обмен военнопленными.
"Внутренне перемещенные лица и беженцы возвращаются на территорию Нагорного Карабаха и прилегающие районы под контролем Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев. Производится обмен военнопленными и другими удерживаемыми лицами и телами погибших", - зачитал Алиев заявление в своем обращении к народу.
По его словам, "разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе".
"Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана", - зачитал Алиев.
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