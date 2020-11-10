https://ria.ru/20201110/karabakh-1583851825.html

Алиев рассказал о договоренностях по обмену пленными с Арменией

Алиев рассказал о договоренностях по обмену пленными с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван, согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, проведут обмен военнопленными. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:57

2020-11-10T02:57

2020-11-10T02:57

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку и Ереван, согласно трехстороннему заявлению по Карабаху, проведут обмен военнопленными.По его словам, "разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе"."Республика Армения обеспечивает транспортное сообщение между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы Пограничной службы ФСБ России. По согласованию сторон будет обеспечено строительство новых транспортных коммуникаций, связывающих Нахичеванскую Автономную Республику с западными районами Азербайджана", - зачитал Алиев.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире