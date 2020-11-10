https://ria.ru/20201110/karabakh-1583851286.html

Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе

Алиев назвал сроки возврата Азербайджану двух районов в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что согласно принятому трехстороннему заявлению по Карабаху Армения обязалась до 15 ноября возвратить Азербайджану... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T02:49

2020-11-10T02:49

2020-11-10T02:49

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

ильхам алиев

азербайджан

армения

в мире

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БАКУ, 10 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что согласно принятому трехстороннему заявлению по Карабаху Армения обязалась до 15 ноября возвратить Азербайджану Кельбеджарский район, а до 1 декабря – Лачин.По его словам, "Азербайджанская Республика гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях".

россия

нагорный карабах

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, ильхам алиев, азербайджан, армения, в мире