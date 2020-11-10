https://ria.ru/20201110/gosoboronzakaz-1583968924.html

Путин попросил доложить, как исполняется гособоронзаказ

Путин попросил доложить, как исполняется гособоронзаказ

Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Минобороны и предприятий ОПК доложить, как исполняется гособоронзаказ с учетом укрепления ядерной триады. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:56

2020-11-10T16:56

2020-11-10T17:11

владимир путин

безопасность

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин попросил руководство Минобороны и предприятий ОПК доложить, как исполняется гособоронзаказ с учетом укрепления ядерной триады."Сегодня прошу детально доложить, как исполняются задания гособоронзаказа, связанные с укреплением ядерной триады, все ли делается и реализуется в срок", - сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

https://ria.ru/20200918/gosoboronzakaz-1577445917.html

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2020

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, безопасность