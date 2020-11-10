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Карачаево-Черкесская Республика
https://ria.ru/20201110/gidroelektrostantsiya-1583960211.html
В КЧР запустили ГЭС мощностью 5,6 мегаватт
В КЧР запустили ГЭС мощностью 5,6 мегаватт
В Карачаево-Черкесии во вторник ввели в эксплуатацию современный экологически безопасный энергообъект — Усть-Джегутинскую малую гидроэлектростанцию мощностью... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T16:31
2020-11-10T16:32
карачаево-черкесская республика
русгидро
рашид темрезов
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ЧЕРКЕССК, 10 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии во вторник ввели в эксплуатацию современный экологически безопасный энергообъект — Усть-Джегутинскую малую гидроэлектростанцию мощностью 5,6 мегаватт, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.По его словам, ГЭС ежегодно будет вырабатывать 25,6 миллиона киловатт-часов экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, что позволит снизить дефицит электроэнергии в энергосистеме Карачаево-Черкесии.Темрезов выразил уверенность, что совместно с инвестором — "Русгидро" — регион и впредь будет наращивать свой гидроэнергопотенциал."В республике также продолжается строительство двух Красногорских малых ГЭС, что позволит обеспечить стабильную выработку чистой электроэнергии в регионе. Помимо прочего, новые объекты гидроэнергетики — это еще новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет", — написал Темрезов.
https://ria.ru/20201109/internet-1583693310.html
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русгидро, рашид темрезов

В КЧР запустили ГЭС мощностью 5,6 мегаватт

16:31 10.11.2020 (обновлено: 16:32 10.11.2020)
 
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРУсть-Джегутинская малая гидроэлектростанция в Карачаево-Черкесии
Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Читать ria.ru в
ЧЕРКЕССК, 10 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии во вторник ввели в эксплуатацию современный экологически безопасный энергообъект — Усть-Джегутинскую малую гидроэлектростанцию мощностью 5,6 мегаватт, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.
По его словам, ГЭС ежегодно будет вырабатывать 25,6 миллиона киловатт-часов экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, что позволит снизить дефицит электроэнергии в энергосистеме Карачаево-Черкесии.
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧРУсть-Джегутинская малая гидроэлектростанция в Карачаево-Черкесии
Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР
Усть-Джегутинская малая гидроэлектростанция в Карачаево-Черкесии
Темрезов выразил уверенность, что совместно с инвестором — "Русгидро" — регион и впредь будет наращивать свой гидроэнергопотенциал.
"В республике также продолжается строительство двух Красногорских малых ГЭС, что позволит обеспечить стабильную выработку чистой электроэнергии в регионе. Помимо прочего, новые объекты гидроэнергетики — это еще новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет", — написал Темрезов.
Роутер - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
Вчера, 10:25Карачаево-Черкесская Республика
В КЧР высокоскоростной интернет получат более ста школ
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРусГидроРашид Темрезов
 
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