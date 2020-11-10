https://ria.ru/20201110/gidroelektrostantsiya-1583960211.html

В КЧР запустили ГЭС мощностью 5,6 мегаватт

В КЧР запустили ГЭС мощностью 5,6 мегаватт

В Карачаево-Черкесии во вторник ввели в эксплуатацию современный экологически безопасный энергообъект — Усть-Джегутинскую малую гидроэлектростанцию мощностью... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T16:31

2020-11-10T16:31

2020-11-10T16:32

карачаево-черкесская республика

русгидро

рашид темрезов

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ЧЕРКЕССК, 10 ноя – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии во вторник ввели в эксплуатацию современный экологически безопасный энергообъект — Усть-Джегутинскую малую гидроэлектростанцию мощностью 5,6 мегаватт, сообщил на своей странице в социальных сетях глава республики Рашид Темрезов.По его словам, ГЭС ежегодно будет вырабатывать 25,6 миллиона киловатт-часов экологически чистой, возобновляемой электроэнергии, что позволит снизить дефицит электроэнергии в энергосистеме Карачаево-Черкесии.Темрезов выразил уверенность, что совместно с инвестором — "Русгидро" — регион и впредь будет наращивать свой гидроэнергопотенциал."В республике также продолжается строительство двух Красногорских малых ГЭС, что позволит обеспечить стабильную выработку чистой электроэнергии в регионе. Помимо прочего, новые объекты гидроэнергетики — это еще новые рабочие места, дополнительные налоговые поступления в бюджет", — написал Темрезов.

https://ria.ru/20201109/internet-1583693310.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

русгидро, рашид темрезов