https://ria.ru/20201110/erevan-1583870678.html

В Ереване нет усиленных патрулей МВД

В Ереване нет усиленных патрулей МВД

В столице Армении сохраняется спокойная обстановка, в центральной части города открыты магазины, кафе и рестораны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T09:54

2020-11-10T09:54

2020-11-10T10:09

ситуация в нагорном карабахе

беспорядки в ереване

никол пашинян

ереван

азербайджан

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/156002/08/1560020889_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_14448e3ae40962dc218eceb2bbed3a19.jpg

ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. В столице Армении сохраняется спокойная обстановка, в центральной части города открыты магазины, кафе и рестораны, передает корреспондент РИА Новости.На улицах нет усиленных патрулей МВД или других силовых структур.У здания МИД республики стоят до десяти автомобилей МВД, это легковые патрульные машины и микроавтобусы.Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, ереван, азербайджан, армения, в мире