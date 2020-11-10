В Ереване нет усиленных патрулей МВД
09:54 10.11.2020 (обновлено: 10:09 10.11.2020)
ЕРЕВАН, 10 ноя - РИА Новости. В столице Армении сохраняется спокойная обстановка, в центральной части города открыты магазины, кафе и рестораны, передает корреспондент РИА Новости.
На улицах нет усиленных патрулей МВД или других силовых структур.
Пашинян пообещал, что зачинщики погромов в Ереване будут наказаны https://t.co/ijjh8IYllU pic.twitter.com/FAKmPn9MfX— РИА Новости (@rianru) November 10, 2020
У здания МИД республики стоят до десяти автомобилей МВД, это легковые патрульные машины и микроавтобусы.
Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.
Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>