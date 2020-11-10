https://ria.ru/20201110/ekologiya-1583928158.html

Онлайн-конференция Лиги зеленых брендов об экологии

Онлайн-конференция Лиги зеленых брендов об экологии

11 ноября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную раскрытию критериев уникальной методики самообследования, разработанной Лигой зеленых брендов для устойчивых компаний.

2020-11-10T14:23

2020-11-10T14:23

2020-11-10T14:23

анонсы

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Задать вопросУчастники:- заместитель руководителя Российской системы качества Елена САРАТЦЕВА;- руководитель группы по оказанию услуг в области устойчивого развития компании Deloitte Иван КУХНИН;- руководитель отдела по устойчивому развитию бизнеса и корпоративным отношениям компании "Юнилевер Русь" Ирина АНТЮШИНА;- создатель и руководитель проекта "+1" Анастасия ПОПОВА.Также в мероприятии примут участие представители компаний, уже прошедших оба этапа самооценки на предмет соответствия принципам устойчивого развития своей продукции или услуг:- руководитель по устойчивому развитию ПАО "Вымпелком" Евгения ЧИСТОВА;- заместитель председателя правления ПАО КБ "Центр-инвест" Александр ДОЛГАНОВ.Методика позволяет производителям товаров и услуг, а также корпоративным брендам самостоятельно оценить уровень экологичности и соответствия принципам устойчивого развития. В ходе мероприятия будут представлены критерии существенной ответственности, определяемые индивидуально для каждой отрасли, разработка которых стала вторым этапом методики самооценки "зеленых" брендов на соответствие стандартам устойчивости. Также будут анонсированы первые члены Лиги, среди которых такие компании, как АФК "Система", ПАО "Вымпелком", ПАО КБ "Центр-инвест" и другие.Для обсуждения стандартов в части учета требований исполнения целей устойчивого развития летом этого года был создан Экспертный совет Лиги зеленых брендов. В числе участников — Елена Феоктистова, управляющий директор по корпоративной ответственности, устойчивому развитию и социальному предпринимательству РСПП, Дмитрий Аксаков, вице-президент "ВЭБ.РФ", Наталья Беляева, зампред комитета по экологии ООО "Деловая Россия", Наталья Зайцева, руководитель Центра устойчивого развития бизнеса МШУ "Сколково", Евгения Семутникова, заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, Наталья Поротникова, заместитель директора Института экологии НИУ ВШЭ и другие. Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы