https://ria.ru/20201110/bezopasnost-1583977884.html

Путин рассказал о предложении по новому уравнению безопасности для США

Путин рассказал о предложении по новому уравнению безопасности для США

Россия передала партнерам в США свои предложения по выработке нового уравнения безопасности, в котором особое внимание уделяется средствам нанесения "первого... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T17:32

2020-11-10T17:32

2020-11-10T17:32

россия

владимир путин

сша

в мире

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СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия передала партнерам в США свои предложения по выработке нового уравнения безопасности, в котором особое внимание уделяется средствам нанесения "первого удара", что российская сторона считает недопустимым, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, российские предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями."Это важно и для двух наших стран, ну и по сути для всего мира, имея в виду, что мы самые крупные ядерные державы", - добавил президент РФ.

https://ria.ru/20201110/putin-1583973885.html

россия

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, владимир путин, сша, в мире