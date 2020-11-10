Путин рассказал о предложении по новому уравнению безопасности для США
© РИА Новости / Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции заседание Совета глав государств - членов ШОС
СОЧИ, 10 ноя - РИА Новости. Россия передала партнерам в США свои предложения по выработке нового уравнения безопасности, в котором особое внимание уделяется средствам нанесения "первого удара", что российская сторона считает недопустимым, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Американским партнерам переданы, например, наши предложения по выработке нового уравнения безопасности. Оно учитывает все факторы, влияющие на стратегическую стабильность. При этом особое внимание уделяется средствам нанесения так называемого "первого удара", что, на наш взгляд, вообще недопустимо", - заявил Путин во вторник на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
По его словам, российские предложения закладывают основу для продолжения комплексного диалога с США о будущем контроле над ракетно-ядерными вооружениями.
"Это важно и для двух наших стран, ну и по сути для всего мира, имея в виду, что мы самые крупные ядерные державы", - добавил президент РФ.