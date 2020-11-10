https://ria.ru/20201110/avtomobilisty-baku-ustroili-miting-s-flagami-v-chest-peremiriya-v-karabakhe-1583996086.html
Автомобилисты Баку устроили митинг с флагами в честь перемирия в Карабахе
Автомобилисты Баку устроили митинг с флагами в честь перемирия в Карабахе
Жители Азербайджана празднуют перемирие в Нагорном Карабахе. Центральная улица Баку заполнена автомобилями с флагами. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
2020-11-10T19:19
2020-11-10T19:19
2020-11-10T19:19
обострение конфликта в нагорном карабахе
перемирие
нагорный карабах
баку
азербайджан
видео
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Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
нагорный карабах
баку
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/0a/1583994067_81:0:561:360_1400x0_80_0_0_6909b858af12c79ed98b1258574a5f10.jpg
Азербайджанцы устроили митинг на автомобилях с флагами в честь прекращения огня в Карабахе
Жители Азербайджана празднуют перемирие в Нагорном Карабахе. Центральная улица Баку заполнена автомобилями с флагами. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
2020-11-10T19:19
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PT0M29S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, обострение конфликта в нагорном карабахе, перемирие, нагорный карабах, баку, азербайджан, видео
Автомобилисты Баку устроили митинг с флагами в честь перемирия в Карабахе
Жители Азербайджана празднуют перемирие в Нагорном Карабахе. Центральная улица Баку заполнена автомобилями с флагами. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.