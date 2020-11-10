https://ria.ru/20201110/avtomobilisty-baku-ustroili-miting-s-flagami-v-chest-peremiriya-v-karabakhe-1583996086.html

Автомобилисты Баку устроили митинг с флагами в честь перемирия в Карабахе

Автомобилисты Баку устроили митинг с флагами в честь перемирия в Карабахе

Жители Азербайджана празднуют перемирие в Нагорном Карабахе. Центральная улица Баку заполнена автомобилями с флагами. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.

2020-11-10T19:19

2020-11-10T19:19

2020-11-10T19:19

обострение конфликта в нагорном карабахе

перемирие

нагорный карабах

баку

азербайджан

видео

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Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.

нагорный карабах

баку

азербайджан

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Азербайджанцы устроили митинг на автомобилях с флагами в честь прекращения огня в Карабахе Жители Азербайджана празднуют перемирие в Нагорном Карабахе. Центральная улица Баку заполнена автомобилями с флагами. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. 2020-11-10T19:19 true PT0M29S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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