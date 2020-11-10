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Автомобилисты Баку устроили митинг с флагами в честь перемирия в Карабахе
Автомобилисты Баку устроили митинг с флагами в честь перемирия в Карабахе
Жители Азербайджана празднуют перемирие в Нагорном Карабахе. Центральная улица Баку заполнена автомобилями с флагами. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
2020-11-10T19:19
2020-11-10T19:19
обострение конфликта в нагорном карабахе
перемирие
нагорный карабах
баку
азербайджан
видео
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Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
нагорный карабах
баку
азербайджан
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Азербайджанцы устроили митинг на автомобилях с флагами в честь прекращения огня в Карабахе
Жители Азербайджана празднуют перемирие в Нагорном Карабахе. Центральная улица Баку заполнена автомобилями с флагами. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, обострение конфликта в нагорном карабахе, перемирие, нагорный карабах, баку, азербайджан, видео
Автомобилисты Баку устроили митинг с флагами в честь перемирия в Карабахе
Жители Азербайджана празднуют перемирие в Нагорном Карабахе. Центральная улица Баку заполнена автомобилями с флагами. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
2020-11-10T19:19
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Автомобилисты Баку устроили митинг с флагами в честь перемирия в Карабахе

19:19 10.11.2020
 
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Жители Азербайджана празднуют перемирие в Нагорном Карабахе. Центральная улица Баку заполнена автомобилями с флагами. Ранее главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе.
Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными.
 
Обострение конфликта в Нагорном КарабахеперемириеНагорный КарабахБакуАзербайджанВидео
 
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