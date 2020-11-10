Ереван опроверг сообщения о переходе Баку ряда сел в Тавушской области
Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.
Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.
С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.
С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.
Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.
Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.
Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.
В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.
В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.
Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.
Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.
Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.
Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.
Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.
С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.
"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.
Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.
Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.
В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.
Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.
Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.