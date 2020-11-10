https://ria.ru/20201110/armeniya-1583913842.html

Ереван опроверг сообщения о переходе Баку ряда сел в Тавушской области

Ереван опроверг сообщения о переходе Баку ряда сел в Тавушской области

Пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворгян опровергла слухи о переходе Азербайджану ряда сел Тавушской области Армении и размещении в Карабахе турецких... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T13:18

2020-11-10T13:18

2020-11-10T13:18

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

ильхам алиев

владимир путин

баку

азербайджан

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 10 ноя – РИА Новости. Пресс-секретарь армянского премьера Мане Геворгян опровергла слухи о переходе Азербайджану ряда сел Тавушской области Армении и размещении в Карабахе турецких миротворцев."Вопрос размещения турецких миротворцев в Нагорном Карабахе не обсуждался, в опубликованном тексте об этом ничего не говорится. Эта, а также информация о переходе Азербайджану некоторых сел Тавушской области - лживы и не соответствуют действительности", - написала Геворгян в Facebook.Она призвала соотечественников "не поддаваться провокациям, а СМИ "не искажать факты". "Документ официально опубликован и вы сами можете ознакомиться с ним", - отметила пресс-секретарь.Главы России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него. В свою очередь президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал подписание документа капитуляцией Армении. По его словам, соглашение максимально выгодно Баку, теперь военный этап завершен и можно переходить к политическим вопросам. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.

https://ria.ru/20201110/soglashenie-1583858954.html

баку

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, ильхам алиев, владимир путин, баку, азербайджан, армения, в мире