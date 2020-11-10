https://ria.ru/20201110/armeniya-1583876681.html

Пашинян рассказал о проблемах с мобилизацией в Армении

Пашинян рассказал о проблемах с мобилизацией в Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на подписании соглашения по Карабаху настаивала армия, так как "ресурс исчерпан". РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T10:33

2020-11-10T10:33

2020-11-10T10:45

нагорно-карабахская республика

азербайджан

ситуация в нагорном карабахе

никол пашинян

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155538/91/1555389161_0:236:2975:1909_1400x0_80_0_0_d4853e98174d1ef6fcc1698c4c8d146c.jpg

МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на подписании соглашения по Карабаху настаивала армия, так как "ресурс исчерпан"."Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", - приводит слова Пашиняна Sputnik Армения.По его словам, если бы о соглашении, даже негативном, было объявлено ранее, это привело бы к снижению боеспособности. Премьер отметил, что был недоволен тем, что общественность не могла знать правду. В стране были проблемы с мобилизацией, в целом они не были готовы к ведению боевых действий. "Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял", - отметил он.Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.

нагорно-карабахская республика

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

нагорно-карабахская республика, азербайджан, никол пашинян, армения, в мире