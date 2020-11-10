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Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201110/armeniya-1583876681.html
Пашинян рассказал о проблемах с мобилизацией в Армении
Пашинян рассказал о проблемах с мобилизацией в Армении
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на подписании соглашения по Карабаху настаивала армия, так как "ресурс исчерпан". РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T10:33
2020-11-10T10:45
нагорно-карабахская республика
азербайджан
ситуация в нагорном карабахе
никол пашинян
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на подписании соглашения по Карабаху настаивала армия, так как "ресурс исчерпан"."Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", - приводит слова Пашиняна Sputnik Армения.По его словам, если бы о соглашении, даже негативном, было объявлено ранее, это привело бы к снижению боеспособности. Премьер отметил, что был недоволен тем, что общественность не могла знать правду. В стране были проблемы с мобилизацией, в целом они не были готовы к ведению боевых действий. "Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял", - отметил он.Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.
нагорно-карабахская республика
азербайджан
армения
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нагорно-карабахская республика, азербайджан, никол пашинян, армения, в мире

Пашинян рассказал о проблемах с мобилизацией в Армении

10:33 10.11.2020 (обновлено: 10:45 10.11.2020)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на подписании соглашения по Карабаху настаивала армия, так как "ресурс исчерпан".
"Армия говорила, что нужно остановиться. Потому что у нас есть вопросы, перспектив их решения нет, либо ресурс оказался исчерпан", - приводит слова Пашиняна Sputnik Армения.
По его словам, если бы о соглашении, даже негативном, было объявлено ранее, это привело бы к снижению боеспособности. Премьер отметил, что был недоволен тем, что общественность не могла знать правду. В стране были проблемы с мобилизацией, в целом они не были готовы к ведению боевых действий. "Военный ресурс не во всем был эффективен. У тех, кто сражался на передовой, не было замены. Те, кто сражался, должны были иметь возможность отдохнуть. На передовой были люди, которых месяц подряд никто не заменял", - отметил он.
Лидеры России, Армении и Азербайджана ранее приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться пленными. Кроме того, в Карабахе разместятся российские миротворцы. Пашинян заявил, что это соглашение было крайне тяжелым для него. После объявления о договоренностях в Ереване начались протесты.
"Мы очень боимся": ситуация в Нагорном Карабахе
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

Горящий автомобиль и автомобиль скорой помощи на горной дороге в районе города Карвачар
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

Автомобили с людьми, покидающими Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

Военнослужащие на дороге в районе города Карвачар
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

Ракеты в небе над Нагорным Карабахом
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

Местный житель, покидающий Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Урегулировать конфликт пока не удается.

Местные жители, покидающие Нагорный Карабах, в районе города Карвачар
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
1 из 10

Города и деревни Нагорного Карабаха больше месяца находятся под обстрелами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
2 из 10

С начала эскалации конфликта около 100 тысяч жителей республики стали беженцами.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
3 из 10

"Мы очень боимся, что будут бомбежки города или даже уличные бои", — говорят желающие уехать.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Среди беженцев много пожилых людей и инвалидов.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Некоторые добираются до Степанакерта случайным транспортом, чтобы попытаться уехать в Армению.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
6 из 10

В минувшие выходные ожесточенные бои шли во втором по величине городе Карабаха — Шуши.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Контроль над городом означает укрепление позиций в карабахском конфликте.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
8 из 10

Азербайджанская сторона заявила о взятии Шуши под контроль. В непризнанной НКР это опровергли.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе идут с 27 сентября.

© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Урегулировать конфликт пока не удается.

© РИА Новости / Илья Питалев
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Ситуация в Нагорном КарабахеНагорно-Карабахская РеспубликаАзербайджанНикол ПашинянАрменияВ мире
 
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