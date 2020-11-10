https://ria.ru/20201110/armeniya-1583867616.html
Посольство Армении в России не будет усиливать охрану
Посольство Армении в России не будет усиливать охрану
Посольство Армении в РФ не будет усиливать охрану дипмиссии, заявил РИА Новости посол республики Вардан Тоганян. РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T09:21
2020-11-10T09:21
2020-11-10T14:00
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Посольство Армении в РФ не будет усиливать охрану дипмиссии, заявил РИА Новости посол республики Вардан Тоганян."Охрану усиливать не будем. Мы не боимся своего народа", - заявил Тоганян.Он также рассказал, что вице-спикер парламента Армении Ален Симонян на фоне последних событий сократил визит в Москву.Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже >>
https://ria.ru/20201110/armeniya-1583864168.html
армения
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры протестующих в парламенте Армении
Протестующие в парламенте Армении требуют сформировать новое правительство, которое отменит участие республики в мирных договоренностях по Карабаху.
2020-11-10T09:21
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PT0M32S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, в мире
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Посольство Армении в РФ не будет усиливать охрану дипмиссии, заявил РИА Новости посол республики Вардан Тоганян.
"Охрану усиливать не будем. Мы не боимся своего народа", - заявил Тоганян.
Он также рассказал, что вице-спикер парламента Армении Ален Симонян на фоне последних событий сократил визит в Москву.
Ранее стало известно, что главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Премьер Армении Никол Пашинян отметил в своем заявлении в Facebook, что это соглашение было крайне тяжелым решением для него.
Ночью в Ереване прошли акции протеста из-за заявления о прекращении войны в Карабахе. Были разгромлены несколько правительственных зданий.
Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже >>