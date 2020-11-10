Супруга Пашиняна призвала армянский народ не поддаваться панике
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе призвала армянский народ не поддаваться панике.
В Ереване начались акции протеста после подписания договоренностей по урегулированию ситуации в Карабахе.
"Дорогой народ, родные. Не поддавайтесь панике. Как и все наши солдаты, мы на своих позициях", - написала Акопян в Facebook, призвав "не колебаться и не сомневаться".
"У нас нет родины, которую бы мы уступили врагу или предателям", - подчеркнула супруга Пашиняна.
Она рассказала, что после подписания соглашения поступило срочное сообщение о том, что ей и ее отряду необходимо покинуть позиции и вернуться в Ереван. "Я ответила, что до тех пор, пока не переговорю с мужем, никуда не поеду. Переместилась туда, где можно было выйти на связь, и, как я была уверена, премьер-министр республики Армения, мой муж, сказал мне никуда не ехать", - добавила Акопян.
Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы.
Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
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