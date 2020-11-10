https://ria.ru/20201110/armeniya-1583856217.html

Супруга Пашиняна призвала армянский народ не поддаваться панике

Супруга Пашиняна призвала армянский народ не поддаваться панике

Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе призвала армянский народ не... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T04:51

2020-11-10T04:51

2020-11-10T04:51

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Супруга премьера Армении Никола Пашиняна Анна Акопян после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе призвала армянский народ не поддаваться панике.В Ереване начались акции протеста после подписания договоренностей по урегулированию ситуации в Карабахе."Дорогой народ, родные. Не поддавайтесь панике. Как и все наши солдаты, мы на своих позициях", - написала Акопян в Facebook, призвав "не колебаться и не сомневаться"."У нас нет родины, которую бы мы уступили врагу или предателям", - подчеркнула супруга Пашиняна.Она рассказала, что после подписания соглашения поступило срочное сообщение о том, что ей и ее отряду необходимо покинуть позиции и вернуться в Ереван. "Я ответила, что до тех пор, пока не переговорю с мужем, никуда не поеду. Переместилась туда, где можно было выйти на связь, и, как я была уверена, премьер-министр республики Армения, мой муж, сказал мне никуда не ехать", - добавила Акопян.Ранее стало известно, что лидеры России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Согласно заявлению, озвученному президентом РФ, полное прекращение огня в Нагорном Карабахе начинается с 10 ноября, Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. Также в Карабахе будут размещены российские миротворцы. Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

нагорный карабах

ереван

азербайджан

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

никол пашинян, нагорный карабах, ереван, азербайджан, армения, в мире