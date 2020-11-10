https://ria.ru/20201110/armeniya-1583854399.html

Пашинян пообещал, что зачинщики погромов в Ереване будут наказаны

Пашинян пообещал, что зачинщики погромов в Ереване будут наказаны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на фоне проходящего в Ереване протеста, вспыхнувшего после подписания соглашения о прекращении военных действий в... РИА Новости, 10.11.2020

2020-11-10T03:54

2020-11-10T03:54

2020-11-10T04:02

обострение ситуации вокруг нагорного карабаха

беспорядки в ереване

никол пашинян

нагорный карабах

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на фоне проходящего в Ереване протеста, вспыхнувшего после подписания соглашения о прекращении военных действий в Карабахе, что все зачинщики погромов в армянской столице будут привлечены к ответственности.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>

нагорный карабах

ереван

армения

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире