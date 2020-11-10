https://ria.ru/20201110/armeniya-1583854399.html
Пашинян пообещал, что зачинщики погромов в Ереване будут наказаны
Пашинян пообещал, что зачинщики погромов в Ереване будут наказаны
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на фоне проходящего в Ереване протеста, вспыхнувшего после подписания соглашения о прекращении военных действий в... РИА Новости, 10.11.2020
2020-11-10T03:54
2020-11-10T03:54
2020-11-10T04:02
обострение ситуации вокруг нагорного карабаха
беспорядки в ереване
никол пашинян
нагорный карабах
ереван
армения
в мире
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил на фоне проходящего в Ереване протеста, вспыхнувшего после подписания соглашения о прекращении военных действий в Карабахе, что все зачинщики погромов в армянской столице будут привлечены к ответственности.Подробнее о беспорядках в Ереване читайте в онлайн-репортаже РИА Новости>>
нагорный карабах
ереван
армения
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспорядки в ереване, никол пашинян, нагорный карабах, ереван, армения, в мире