https://ria.ru/20201109/zdravookhranenie-1583746265.html
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях пандемии
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях пандемии
Вся система здравоохранения РФ работает в мобилизационном формате в борьбе с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:00
2020-11-09T14:00
2020-11-09T14:01
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вся система здравоохранения РФ работает в мобилизационном формате в борьбе с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. Вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество