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Распространение нового коронавируса
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Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях пандемии
Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях пандемии
Вся система здравоохранения РФ работает в мобилизационном формате в борьбе с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T14:00
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распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
здоровье - общество
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вся система здравоохранения РФ работает в мобилизационном формате в борьбе с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. Вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях пандемии

14:00 09.11.2020 (обновлено: 14:01 09.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкОчередь из автомобилей скорой медицинской помощи
Очередь из автомобилей скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вся система здравоохранения РФ работает в мобилизационном формате в борьбе с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.
"Ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. Вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоЗдоровье - ОбществоОбщество
 
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