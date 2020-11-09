https://ria.ru/20201109/zdravookhranenie-1583746265.html

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях пандемии

Мурашко рассказал о работе системы здравоохранения в условиях пандемии

Вся система здравоохранения РФ работает в мобилизационном формате в борьбе с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T14:00

2020-11-09T14:00

2020-11-09T14:01

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

здоровье - общество

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Вся система здравоохранения РФ работает в мобилизационном формате в борьбе с коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко."Ситуация с новой коронавирусной инфекцией продолжает оставаться напряженной. Вся система здравоохранения работает сегодня в мобилизационном формате", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, здоровье - общество, общество