https://ria.ru/20201109/zamorozki-1583831632.html

Заморозки этой осенью в Москве стали самыми поздними в истории

Заморозки этой осенью в Москве стали самыми поздними в истории

Заморозки этой осенью в Москве стали самыми поздними за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T21:47

2020-11-09T21:47

2020-11-09T21:47

погода

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Заморозки этой осенью в Москве стали самыми поздними за всю историю наблюдений, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."У нас самые поздние заморозки за всю историю осенью, у нас сегодня первые заморозки были", - рассказал Тишковец.По его словам, в ближайшие сутки будет плотный ветер, но никаких опасных явлений вроде гололедицы не ожидается, потому что вся влага вымерзла накануне."Ветерок, который будет во вторник, порывистый, плотный, он будет придавать в ощущениях температуру несколько ниже, чем должна быть. Если мы завтра прогнозируем в Москве плюс 2 - плюс 4, то при таком ветре северо-западных румбов, в среднем он будет 5-10, в порывах до 13 метров в секунду, будет ощущаться как слабоминусовая, как 0 - минус 2, вечером как минус 4. Но потом он утихомирится, и далее все спокойно", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20201109/davlenie-1583826412.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/noyabr-1583783067.html

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, евгений тишковец, москва, общество