Алиев заявил, что ждет гарантий по выводу армянских войск из Карабаха
12:01 09.11.2020 (обновлено: 18:34 09.11.2020)
© AP Photo / Sergei GritsПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев
© AP Photo / Sergei Grits
БАКУ, 9 ноя – РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не хочет продолжения боевых действий в Карабахе, ждет гарантий по выводу войск ВС Армении.
Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Армения и Азербайджан обвиняют друг друга в развязывании военных действий, в Карабахе сообщают об артиллерийских обстрелах мирных населенных пунктов непризнанной республики, включая ее столицу Степанакерт. Армения объявила военное положение и - впервые - всеобщую мобилизацию, утверждая, что активную поддержку Баку оказывает Анкара. В Азербайджане ввели частичную мобилизацию и в ряде мест - военное положение. Лидеры России, США и Франции призвали противоборствующие стороны прекратить столкновения, обязаться начать переговоры без предварительных условий.
"Если (премьер Армении Никол) Пашинян лично, не глава МИД, сам лично заявит, что Армения выведет войска из Агдама, Кельбаджара, Лачина – из трех оставшихся районов, которые они должны освободить, дадут нам график, мы сразу же остановимся. Мы не хотим продолжать эту войну. Мы хотим остановиться... Знакомые со мной люди знают, что я человек слова. Я делаю то, что говорю. Если Пашинян скажет это сегодня, то я даю вам слово, что мы немедленно остановимся. Но он этого не делает", - приводит госагентство "Азертадж" слова Алиева, сказанные в интервью британским СМИ.
В Москву 9 октября по приглашению президента РФ прибыли главы МИД Азербайджана и Армении, вместе с российским коллегой они более 10 часов вели переговоры. В итоге Ереван и Баку договорились прекратить огонь в Карабахе с полудня 10 октября, провести обмен пленными и телами погибших, а также дополнительно согласовать конкретные детали перемирия. Однако в тот же день стороны стали обвинять друг друга в нарушениях договоренности. Вторая попытка организовать гуманитарное перемирие была предпринята в ночь на 18 октября. Американский госдеп объявлял о достигнутом гуманитарном прекращении огня с 7.00 мск (8.00 по местному времени) 26 октября, но и после этого стороны конфликта заявляли о его несоблюдении противником.
Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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