Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201109/voronezh-1583721216.html
Власти рассказали о подозреваемом в убийстве сослуживцев в Воронеже
Власти рассказали о подозреваемом в убийстве сослуживцев в Воронеже
Рядовой Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, скрылся с места происшествия с пистолетом Макарова, сообщает правительство... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:15
2020-11-09T13:56
стрельба на военном аэродроме под воронежем
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583743375_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_d9fc7ff55beffd7a521c1ae5dab541a1.jpg
ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Рядовой Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, скрылся с места происшествия с пистолетом Макарова, сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поиске военнослужащего задействованы спецподразделения Росгвардии и беспилотники, в Воронеже введен план "Перехват"."Макаров… проживающий в городе Воронеж... застрелил водителя и дежурного по полку. Скрылся на территории (части - ред.) с оружием - пистолет ПМ, возможно, два магазина. Оружие сотрудника, дежурного по полку", - говорится в оперативной ориентировке, которую публикует облправительство.По данным облправительства, Макаров расположения части не покидал.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/strelba-1583694344.html
воронеж
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583743375_171:585:2122:2048_1400x0_80_0_0_5ae858a8aeeea963f14c49ca1e50b1a1.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
стрельба на военном аэродроме под воронежем, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия

Власти рассказали о подозреваемом в убийстве сослуживцев в Воронеже

12:15 09.11.2020 (обновлено: 13:56 09.11.2020)
 
© РИА НовостиКПП аэродрома Балтимор в Воронеже. 9 ноября 2020
КПП аэродрома Балтимор в Воронеже. 9 ноября 2020 - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости
КПП аэродрома Балтимор в Воронеже. 9 ноября 2020
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Рядовой Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, скрылся с места происшествия с пистолетом Макарова, сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поиске военнослужащего задействованы спецподразделения Росгвардии и беспилотники, в Воронеже введен план "Перехват".
"Макаров… проживающий в городе Воронеж... застрелил водителя и дежурного по полку. Скрылся на территории (части - ред.) с оружием - пистолет ПМ, возможно, два магазина. Оружие сотрудника, дежурного по полку", - говорится в оперативной ориентировке, которую публикует облправительство.
По данным облправительства, Макаров расположения части не покидал.
Автомобиль скорой помощи на Южном дублере Кутузовского проспекта - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
10:32
В госпитале рассказали о пострадавшем при стрельбе на базе в Воронеже
 
Стрельба на военном аэродроме под ВоронежемФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)ВоронежПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:54Пашинян заявил о прекращении боевых действий в Карабахе
00:44В Джорджии заявили об отсутствии крупных фальсификаций на выборах в штате
00:41В Карабахе заявили, что Азербайджан готовится к новому наступлению
00:36В США назвали условия начала процесса передачи власти Байдену
00:30В Баку заявили, что сбитый Ми-24 летел вне зоны радарного обнаружения ПВО
00:21Министр обороны Азербайджана направил Шойгу письмо с соболезнованиями
00:18Путин поздравил сотрудников МВД с профессиональным праздником
00:14Путин назвал главный критерий эффективности органов внутренних дел
00:10МИД позитивно оценил признание Баку вины в инциденте с российским Ми-24
00:08Азербайджан обвинил Армению в обстреле города Тертер
23:52Армянские силовики оцепили место падения российского вертолета
23:47Азербайджан приступил к расследованию инцидента с российским вертолетом
23:39Киев подготовит документ по Донбассу в рамках Будапештского меморандума
23:36Ереван назвал ЧП с Ми-24 "посягательством Баку против российских военных"
23:30В Армении возбудили дело из-за крушения российского вертолета
23:23Британский медик назвал срок появления иммунитета после вакцинирования
23:12МИД Британии счел необоснованной высылку дипломатов из Белоруссии
23:09В Польше заявили, что "Газпром" подал заявку на пересмотр цены на газ
23:06Трамп пообещал обнародовать "шокирующие" данные о голосовании в Неваде
23:04В Москве за сутки умерли 68 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния