https://ria.ru/20201109/voronezh-1583721216.html
Власти рассказали о подозреваемом в убийстве сослуживцев в Воронеже
Власти рассказали о подозреваемом в убийстве сослуживцев в Воронеже
Рядовой Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, скрылся с места происшествия с пистолетом Макарова, сообщает правительство... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T12:15
2020-11-09T12:15
2020-11-09T13:56
стрельба на военном аэродроме под воронежем
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
воронеж
происшествия
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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Рядовой Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, скрылся с места происшествия с пистолетом Макарова, сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поиске военнослужащего задействованы спецподразделения Росгвардии и беспилотники, в Воронеже введен план "Перехват"."Макаров… проживающий в городе Воронеж... застрелил водителя и дежурного по полку. Скрылся на территории (части - ред.) с оружием - пистолет ПМ, возможно, два магазина. Оружие сотрудника, дежурного по полку", - говорится в оперативной ориентировке, которую публикует облправительство.По данным облправительства, Макаров расположения части не покидал.
https://radiosputnik.ria.ru/20201109/strelba-1583694344.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стрельба на военном аэродроме под воронежем, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия