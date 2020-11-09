https://ria.ru/20201109/voronezh-1583721216.html

Власти рассказали о подозреваемом в убийстве сослуживцев в Воронеже

Власти рассказали о подозреваемом в убийстве сослуживцев в Воронеже

Рядовой Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, скрылся с места происшествия с пистолетом Макарова, сообщает правительство... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T12:15

2020-11-09T12:15

2020-11-09T13:56

стрельба на военном аэродроме под воронежем

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

воронеж

происшествия

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ВОРОНЕЖ, 9 ноя - РИА Новости. Рядовой Антон Макаров, подозреваемый в убийстве сослуживцев на аэродроме в Воронеже, скрылся с места происшествия с пистолетом Макарова, сообщает правительство региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте".По информации СК РФ, рано утром 9 ноября 20-летний Макаров "с целью завладения табельным оружием, используя топор", убил офицера, после чего расстрелял сослуживцев. Двое из них погибли, один ранен. В поиске военнослужащего задействованы спецподразделения Росгвардии и беспилотники, в Воронеже введен план "Перехват"."Макаров… проживающий в городе Воронеж... застрелил водителя и дежурного по полку. Скрылся на территории (части - ред.) с оружием - пистолет ПМ, возможно, два магазина. Оружие сотрудника, дежурного по полку", - говорится в оперативной ориентировке, которую публикует облправительство.По данным облправительства, Макаров расположения части не покидал.

https://radiosputnik.ria.ru/20201109/strelba-1583694344.html

воронеж

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба на военном аэродроме под воронежем, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), воронеж, происшествия