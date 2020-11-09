Володин встретится с кандидатами на должности министров
11:54 09.11.2020 (обновлено: 12:00 09.11.2020)
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время встречи председателя правительства РФ Михаила Мишустина с руководством Государственной Думы РФ и главами думских фракций
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы профильных комитетов встретятся с кандидатами на должности министров в понедельник в 12.30, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов.
В понедельник глава правительства предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера.
"Встречаемся в 12.30 в Ореховом зале у председателя и потом каждый комитет разводит своего кандидата на заседания своих комитетов. У нас у всех заседания комитетов будут в 13.00, а в 12.30 встречаемся с кандидатами у председателя", - сказал Харитонов.
Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.
Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.