https://ria.ru/20201109/volodin-1583716335.html

Володин встретится с кандидатами на должности министров

Володин встретится с кандидатами на должности министров

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы профильных комитетов встретятся с кандидатами на должности министров в понедельник в 12.30, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T11:54

2020-11-09T11:54

2020-11-09T12:00

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)

александр новак

николай харитонов

госдума рф

вячеслав володин

политика

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и главы профильных комитетов встретятся с кандидатами на должности министров в понедельник в 12.30, сообщил РИА Новости глава комитета ГД по региональной политике Николай Харитонов.В понедельник глава правительства предложил кандидатуры новых глав Минприроды, Минстроя, Минтранса, Минвостокразвития, Минэнерго. Также бывший глава министерства энергетики Александр Новак выдвинут на должность вице-премьера."Встречаемся в 12.30 в Ореховом зале у председателя и потом каждый комитет разводит своего кандидата на заседания своих комитетов. У нас у всех заседания комитетов будут в 13.00, а в 12.30 встречаемся с кандидатами у председателя", - сказал Харитонов.Согласно новой процедуре назначения правительства, принятой после поправок в конституцию, Госдума утверждает министров по предложению премьера, за исключением глав силовых ведомств - их назначает президент после консультаций с Совфедом. Кандидатуры вице-премьеров и министров Думе можно будет предложить трижды. Если депутаты трижды их отклонят, то президент назначит их самостоятельно.Кандидатуры министров до назначения будут обсуждаться в профильных комитетах и фракциях. Кандидатуры вице-премьеров РФ, которые курируют несколько тем, будут рассматривать все профильные комитеты ГД по этой тематике и думские фракции.

https://ria.ru/20201109/shulginov-1583712948.html

https://ria.ru/20201109/mishustin-1583708873.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство энергетики рф (минэнерго россии), министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), александр новак, николай харитонов, госдума рф, вячеслав володин, политика