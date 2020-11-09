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В Башкирии полицейский застрелил волка, напавшего на жителей села
В Башкирии полицейский застрелил волка, напавшего на жителей села
Полицейский застрелил из табельного оружия волка, напавшего на троих человек в башкирском селе, сообщает пресс-служба МВД по региону. РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T15:09
2020-11-09T15:28
республика башкортостан
белорецкий район
происшествия
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УФА, 9 ноя - РИА Новости. Полицейский застрелил из табельного оружия волка, напавшего на троих человек в башкирском селе, сообщает пресс-служба МВД по региону.Ведомство сообщает, что ночью в дежурную часть полиции по Белорецкому району поступило сообщение от 60-летнего жителя деревни Азнагулово, что на него во дворе дома напал волк. Хищник укусил пенсионера за ногу, но мужчина смог вырваться и заперся у себя дома. На место происшествия выехал участковый уполномоченный лейтенант полиции Азат Галимов."Пока полицейский осматривал местность, то встретил еще пострадавших от нападения животного. Ими оказались 44-летняя жительница села и её знакомый. Женщине была вызвана помощь. Врачи диагностировали у нее несколько переломов, укусы и травму глаза",- говорится в сообщении.По данным МВД, на одной из улиц села участковый обнаружил дикое животное. "Волк попытался напасть на человека, и сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Погибшее животное передано ветеринарам", - сообщает полицейский главк.
https://ria.ru/20201107/medved-1583531505.html
республика башкортостан
белорецкий район
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республика башкортостан, белорецкий район, происшествия

В Башкирии полицейский застрелил волка, напавшего на жителей села

15:09 09.11.2020 (обновлено: 15:28 09.11.2020)
 
© Фото : МВД по Республике БашкортостанЛейтенант полиции Азат Галимов
Лейтенант полиции Азат Галимов - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© Фото : МВД по Республике Башкортостан
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УФА, 9 ноя - РИА Новости. Полицейский застрелил из табельного оружия волка, напавшего на троих человек в башкирском селе, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Ведомство сообщает, что ночью в дежурную часть полиции по Белорецкому району поступило сообщение от 60-летнего жителя деревни Азнагулово, что на него во дворе дома напал волк. Хищник укусил пенсионера за ногу, но мужчина смог вырваться и заперся у себя дома. На место происшествия выехал участковый уполномоченный лейтенант полиции Азат Галимов.
"Пока полицейский осматривал местность, то встретил еще пострадавших от нападения животного. Ими оказались 44-летняя жительница села и её знакомый. Женщине была вызвана помощь. Врачи диагностировали у нее несколько переломов, укусы и травму глаза",- говорится в сообщении.
По данным МВД, на одной из улиц села участковый обнаружил дикое животное. "Волк попытался напасть на человека, и сотруднику полиции пришлось применить табельное оружие. Сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. Погибшее животное передано ветеринарам", - сообщает полицейский главк.
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