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Тверская область
https://ria.ru/20201109/verkhnevolzhe-1583744197.html
Коечный фонд в Верхневолжье доведут до 1736 единиц
Коечный фонд в Верхневолжье доведут до 1736 единиц
В ближайшие дни в двух больницах в Тверской области будет введена 141 дополнительная койка для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:51
2020-11-09T13:51
тверская область
игорь руденя
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ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. В ближайшие дни в двух больницах в Тверской области будет введена 141 дополнительная койка для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба областного правительства.Таким образом, инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, в условиях текущей эпидемиологической ситуации для эффективного противодействия пандемии на территории Верхневолжья важно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.В Пресс-службе отмечают, что в регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц. По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 6438 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 94 человека.Между тем, губернатор вручил медикам Верхневолжья награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией."В 2020 году мы увидели, что тверские врачи, фельдшеры, медицинские сестры, водители скорых – все, кто принимает участие в борьбе с пандемией, проявляют мужество, заботу, доброту и личную самоотверженность. Вы и ваши коллеги достойно продолжаете традиции российских медиков, заложенные людьми, чья жизнь связана с тверской землёй. Вы действительно каждый день сражаетесь на передовой. Поэтому награды Российской Федерации и Тверской области, вручаемые сегодня, можно считать боевыми", – подчеркнул Игорь Руденя.
https://ria.ru/20201106/tver-1583375360.html
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60
игорь руденя

Коечный фонд в Верхневолжье доведут до 1736 единиц

13:51 09.11.2020
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкВентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы
Вентиль системы подачи кислорода к кровати пациента в палате больницы - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Илья Наймушин
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ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. В ближайшие дни в двух больницах в Тверской области будет введена 141 дополнительная койка для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба областного правительства.
Таким образом, инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.
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По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, в условиях текущей эпидемиологической ситуации для эффективного противодействия пандемии на территории Верхневолжья важно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.
В Пресс-службе отмечают, что в регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц.
По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 6438 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 94 человека.
Между тем, губернатор вручил медикам Верхневолжья награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
"В 2020 году мы увидели, что тверские врачи, фельдшеры, медицинские сестры, водители скорых – все, кто принимает участие в борьбе с пандемией, проявляют мужество, заботу, доброту и личную самоотверженность. Вы и ваши коллеги достойно продолжаете традиции российских медиков, заложенные людьми, чья жизнь связана с тверской землёй. Вы действительно каждый день сражаетесь на передовой. Поэтому награды Российской Федерации и Тверской области, вручаемые сегодня, можно считать боевыми", – подчеркнул Игорь Руденя.
 
Тверская областьИгорь Руденя
 
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