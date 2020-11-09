https://ria.ru/20201109/verkhnevolzhe-1583744197.html

Коечный фонд в Верхневолжье доведут до 1736 единиц

Коечный фонд в Верхневолжье доведут до 1736 единиц

В ближайшие дни в двух больницах в Тверской области будет введена 141 дополнительная койка для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T13:51

2020-11-09T13:51

2020-11-09T13:51

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 9 ноя – РИА Новости. В ближайшие дни в двух больницах в Тверской области будет введена 141 дополнительная койка для лечения пациентов с диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает пресс-служба областного правительства.Таким образом, инфекционный коечный фонд в регионе достигнет 1736 единиц.По мнению губернатора Тверской области Игоря Рудени, в условиях текущей эпидемиологической ситуации для эффективного противодействия пандемии на территории Верхневолжья важно ежедневно наращивать возможности региональной системы здравоохранения по профилактике, диагностике и лечению инфекционных заболеваний.В Пресс-службе отмечают, что в регионе предусмотрены дополнительные возможности по расширению коечного фонда. В общей сложности мощности могут быть доведены до 2626 единиц. По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 181 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией. 6438 заразившихся излечились от инфекции, в том числе за сутки 94 человека.Между тем, губернатор вручил медикам Верхневолжья награды за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией."В 2020 году мы увидели, что тверские врачи, фельдшеры, медицинские сестры, водители скорых – все, кто принимает участие в борьбе с пандемией, проявляют мужество, заботу, доброту и личную самоотверженность. Вы и ваши коллеги достойно продолжаете традиции российских медиков, заложенные людьми, чья жизнь связана с тверской землёй. Вы действительно каждый день сражаетесь на передовой. Поэтому награды Российской Федерации и Тверской области, вручаемые сегодня, можно считать боевыми", – подчеркнул Игорь Руденя.

https://ria.ru/20201106/tver-1583375360.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь руденя