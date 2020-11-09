Байден прокомментировал результаты испытаний вакцины от COVID-19
16:27 09.11.2020 (обновлено: 16:32 09.11.2020)
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Даже если часть американцев и удастся вакцинировать в этом году, до широкомасштабной вакцинации пройдет еще много месяцев, заявил в понедельник кандидат в президенты США Джо Байден.
Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
"Эта новость соответствует объявленному ранее представителями индустрии графику, по которому предполагалось, что вакцину утвердят к концу ноября. Даже если это удастся и некоторых американцев привьют позже в этом году, пройдет еще много месяцев, прежде чем будет широкомасштабная вакцинация по стране", - говорится в заявлении Байдена, распространенном его штабом.
Biden's statement on the news that Pfizer is getting closer to an effective coronavirus vaccine.— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) November 9, 2020
He starts off by saying he already knew the news last night.
And says it'll be months before there's widespread vaccination. pic.twitter.com/ReWa1nIniL
В целом он назвал сообщение о вакцине прекрасной новостью, но отметил, что она никак не отменяет необходимости следовать всем действующим предписаниям о средствах личной защиты.
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