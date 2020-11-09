https://ria.ru/20201109/vaktsinatsiya-1583779691.html

Байден прокомментировал результаты испытаний вакцины от COVID-19

Байден прокомментировал результаты испытаний вакцины от COVID-19

Даже если часть американцев и удастся вакцинировать в этом году, до широкомасштабной вакцинации пройдет еще много месяцев, заявил в понедельник кандидат в... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T16:27

2020-11-09T16:27

2020-11-09T16:32

распространение нового коронавируса

здоровье - общество

джо байден

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Даже если часть американцев и удастся вакцинировать в этом году, до широкомасштабной вакцинации пройдет еще много месяцев, заявил в понедельник кандидат в президенты США Джо Байден.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре."Эта новость соответствует объявленному ранее представителями индустрии графику, по которому предполагалось, что вакцину утвердят к концу ноября. Даже если это удастся и некоторых американцев привьют позже в этом году, пройдет еще много месяцев, прежде чем будет широкомасштабная вакцинация по стране", - говорится в заявлении Байдена, распространенном его штабом.В целом он назвал сообщение о вакцине прекрасной новостью, но отметил, что она никак не отменяет необходимости следовать всем действующим предписаниям о средствах личной защиты.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583774251.html

сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, джо байден, сша, в мире