https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583795310.html

Гинцбург прокомментировал заявление Pfizer и BioNTech о вакцине

Гинцбург прокомментировал заявление Pfizer и BioNTech о вакцине

Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" планируется опубликовать в скором времени, заявил директор центра Гамалеи... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T17:36

2020-11-09T17:36

2020-11-09T17:36

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

коронавирусы

здоровье - общество

сша

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" планируется опубликовать в скором времени, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."В скором времени мы рассчитываем опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" - так называемой третьей фазы. Уверен, что степень ее эффективности будет также на высоком уровне",- сказал Гинцбург журналистам.Говоря о заявлении компании Pfizer по результатам 3 фазы исследований вакцины от COVID-19, Гинцбург отметил, что приветствует прогресс, который показывают иностранные коллеги в деле разработки вакцин от новой коронавирусной инфекции."Чем больше вакцин будет доступно в мире, тем лучше будут защищены люди",- подчеркнул Гинцбург.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583774251.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире