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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583795310.html
Гинцбург прокомментировал заявление Pfizer и BioNTech о вакцине
Гинцбург прокомментировал заявление Pfizer и BioNTech о вакцине
Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" планируется опубликовать в скором времени, заявил директор центра Гамалеи... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:36
2020-11-09T17:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
здоровье - общество
сша
в мире
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" планируется опубликовать в скором времени, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."В скором времени мы рассчитываем опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" - так называемой третьей фазы. Уверен, что степень ее эффективности будет также на высоком уровне",- сказал Гинцбург журналистам.Говоря о заявлении компании Pfizer по результатам 3 фазы исследований вакцины от COVID-19, Гинцбург отметил, что приветствует прогресс, который показывают иностранные коллеги в деле разработки вакцин от новой коронавирусной инфекции."Чем больше вакцин будет доступно в мире, тем лучше будут защищены люди",- подчеркнул Гинцбург.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, коронавирусы, здоровье - общество, сша, в мире

Гинцбург прокомментировал заявление Pfizer и BioNTech о вакцине

17:36 09.11.2020
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник V"
Вакцина Спутник V - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" планируется опубликовать в скором времени, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"В скором времени мы рассчитываем опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" - так называемой третьей фазы. Уверен, что степень ее эффективности будет также на высоком уровне",- сказал Гинцбург журналистам.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Говоря о заявлении компании Pfizer по результатам 3 фазы исследований вакцины от COVID-19, Гинцбург отметил, что приветствует прогресс, который показывают иностранные коллеги в деле разработки вакцин от новой коронавирусной инфекции.
"Чем больше вакцин будет доступно в мире, тем лучше будут защищены люди",- подчеркнул Гинцбург.
Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
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