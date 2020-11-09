https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583795310.html
Гинцбург прокомментировал заявление Pfizer и BioNTech о вакцине
Гинцбург прокомментировал заявление Pfizer и BioNTech о вакцине
Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" планируется опубликовать в скором времени, заявил директор центра Гамалеи... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T17:36
2020-11-09T17:36
2020-11-09T17:36
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр гинцбург
коронавирусы
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" планируется опубликовать в скором времени, заявил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."В скором времени мы рассчитываем опубликовать промежуточные результаты пострегистрационных исследований вакцины "Спутник V" - так называемой третьей фазы. Уверен, что степень ее эффективности будет также на высоком уровне",- сказал Гинцбург журналистам.Говоря о заявлении компании Pfizer по результатам 3 фазы исследований вакцины от COVID-19, Гинцбург отметил, что приветствует прогресс, который показывают иностранные коллеги в деле разработки вакцин от новой коронавирусной инфекции."Чем больше вакцин будет доступно в мире, тем лучше будут защищены люди",- подчеркнул Гинцбург.Ранее в понедельник компания BioNTech сообщила, что вакцина, разработанная ею совместно с Pfizer, в ходе испытаний показала более чем 90-процентную эффективность в предотвращении заражения COVID-19, и заявка на регистрацию вакцины в США может быть подана уже в ноябре.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583774251.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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