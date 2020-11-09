https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583766088.html

Pfizer и BioNTech сообщили об успехе испытаний вакцины от COVID-19

Pfizer и BioNTech сообщили об успехе испытаний вакцины от COVID-19

Биоинженеринговая компания BioNTech из Майнца и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от... РИА Новости, 09.11.2020

2020-11-09T15:03

2020-11-09T15:03

2020-11-09T15:47

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

в мире

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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Биоинженеринговая компания BioNTech из Майнца и американский фармацевтический гигант Pfizer сообщили об успешной третьей фазе клинических испытаний вакцины от COVID, регистрация ожидается в ноябре, говорится в заявлении компании.Согласно релизу, третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 показала ее эффективность более чем на 90% среди испытуемых.Как сообщается, данный вывод основан на первом промежуточном анализе эффективности, проведенном 8 ноября независимым комитетом по мониторингу данных. Компании планируют подать запрос в управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) на следующей неделе."Сегодня великий день для науки и человечества. Первые результаты третьей фазы испытаний нашей вакцины от COVID-19 являются первоначальным свидетельством способности нашей вакцины защищать от COVID", - приводятся в релизе слова главы компании Альберт Бурла.Третья фаза клинических испытаний вакцины BNT162b2 стартовала 27 июля. В испытаниях приняли участие 43 538 человек."Основываясь на текущих прогнозах, мы ожидаем произвести по всему миру вплоть до 50 миллионов доз вакцины в 2020 году и до 1,3 миллиарда доз в 2021", - говорится в сообщении на сайте компании.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201109/neft-1583763916.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, в мире