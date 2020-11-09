https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583736017.html
Ставрополье получит еще 2,4 тысячи доз вакцины от коронавируса
Ставрополье получит еще 2,4 тысячи доз вакцины от коронавируса
Ставропольский край получит еще 2,4 тысячи доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, первые 42 добровольца, привитые в сентябре, чувствуют себя... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:23
2020-11-09T13:23
2020-11-09T13:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
ставропольский край
общество
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ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. Ставропольский край получит еще 2,4 тысячи доз вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, первые 42 добровольца, привитые в сентябре, чувствуют себя хорошо, побочных явлений не было, сообщает минздрав региона."Всего в 2020 году в край поступит 2426 доз (2 компонента) вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Определены медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края, в которые вакцина будет передаваться, категории лиц, подлежащих вакцинации в целях профилактики инфекции, вызванной SARS-CoV-2 – это будут сотрудники медицинских организаций, в том числе оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.Отмечается, что иммунизация проводится на добровольной основе, в медицинских организациях формируются списки работников, подлежащих иммунизации с учетом противопоказаний, ранее сделанных прививок.По данным властей, первая партия вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, поступившая в край в сентябре, уже использована для иммунизации медиков. Привиты 42 добровольца, они чувствуют себя хорошо, нежелательных побочных проявлений не наблюдалось, подчеркнули в минздраве."Каждый иммунизированный против Covid-19 ведет дневник наблюдения за своим самочувствием, трижды в день измеряет температуру тела, артериальное давление, другие параметры. Это делается для того, чтобы минимизировать риски от нежелательных явлений при массовой вакцинации", - говорится в сообщении.За все время пандемии в Ставропольском крае зафиксированы 23 115 случаев заражения коронавирусом, из них 18 109 человек выздоровели, скончались 453. За сутки число зараженных увеличилось на 211.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583703711.html
https://ria.ru/20201109/vaktsina-1583689746.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, ставропольский край, общество
ПЯТИГОРСК, 9 ноя - РИА Новости. Ставропольский край
получит еще 2,4 тысячи доз вакцины против коронавирусной инфекции
нового типа, первые 42 добровольца, привитые в сентябре, чувствуют себя хорошо, побочных явлений не было, сообщает минздрав региона.
"Всего в 2020 году в край поступит 2426 доз (2 компонента) вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Определены медицинские организации государственной системы здравоохранения Ставропольского края, в которые вакцина будет передаваться, категории лиц, подлежащих вакцинации в целях профилактики инфекции, вызванной SARS-CoV-2 – это будут сотрудники медицинских организаций, в том числе оказывающих медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что иммунизация проводится на добровольной основе, в медицинских организациях формируются списки работников, подлежащих иммунизации с учетом противопоказаний, ранее сделанных прививок.
По данным властей, первая партия вакцины против коронавирусной инфекции нового типа, поступившая в край в сентябре, уже использована для иммунизации медиков. Привиты 42 добровольца, они чувствуют себя хорошо, нежелательных побочных проявлений не наблюдалось, подчеркнули в минздраве.
"Каждый иммунизированный против Covid-19 ведет дневник наблюдения за своим самочувствием, трижды в день измеряет температуру тела, артериальное давление, другие параметры. Это делается для того, чтобы минимизировать риски от нежелательных явлений при массовой вакцинации", - говорится в сообщении.
За все время пандемии в Ставропольском крае зафиксированы 23 115 случаев заражения коронавирусом, из них 18 109 человек выздоровели, скончались 453. За сутки число зараженных увеличилось на 211.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
.