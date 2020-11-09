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В МГУ научились использовать МРТ для визуализации легких больных COVID-19
В МГУ научились использовать МРТ для визуализации легких больных COVID-19
Ученые физического факультета и факультета фундаментальной медицины МГУ провели исследование легких человека с демонстрацией возможности визуализации всего... РИА Новости, 09.11.2020
2020-11-09T13:46
2020-11-09T13:46
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
мгу имени м. в. ломоносова
общество
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ученые физического факультета и факультета фундаментальной медицины МГУ провели исследование легких человека с демонстрацией возможности визуализации всего объема легких методом МРТ на ядрах фтора-19 в слабом магнитном поле, такой метод исследования может проводиться многократно и систематически в отличие от флюорографии и компьютерной томографии, сообщает пресс-служба вуза.Поясняется, что важным результатом проведенных работ является применение метода 19F МРТ именно в слабом магнитом поле, поскольку более сильные поля не могут использоваться в магнитах открытого типа и компактных переносных МРТ-сканерах, необходимых для экспресс-анализа дыхательных путей и более широких, нежели сейчас, клинических применений.В МГУ добавили, что заболевания легких требуют постоянного систематического мониторинга их протекания и лечения. Для их диагностики используются, в основном, методы флюорографии и КТ, для мониторинга пневмонии у больных COVID-19 сегодня чаще всего применяется КТ. Однако эти методы не годятся для многократной систематической диагностики, так как используют вредное для организма ионизирующее излучение."Потенциально МРТ является идеальным инструментом визуализации легких, поскольку этот метод неинвазивный, не использует ионизирующего излучения и может проводиться многократно и систематически. Переход такого рода измерений в слабые поля всегда считался проблематичным из-за меньшей чувствительности метода", - приводит пресс-служба слова аспирантки физического факультета, сотрудницы лаборатории магнитной томографии и спектроскопии Ольги Павловой, которая является автором представленной к защите кандидатской диссертации по новым методам МРТ на ядрах фтора.Павлова пояснила, что в их работе была решена задача повышения чувствительности слабопольной МРТ на ядрах фтора за счет применения нового агента - газа октафторциклобутана, который ранее не использовался для этих целей. Высокая чувствительность этого газа, а также ряд его положительных релаксационных характеристик, позволили получать отчетливые изображения легких человека всего за 40 секунд, а также неинвазивно изучать параметры функциональной деятельности легких – формирования патологий, процессов оксигенации легочных тканей.Как отметили в МГУ, эти методы пока не применяются в клинической практике, но активно используются в преклинических биомедицинских исследованиях. Сами же фторированные газы хорошо известны и применяются для контрастирования изображений в ультразвуковой диагностике и офтальмологии, что позволяет без проблем переходить от доклинических исследований на лабораторных животных к людям.В вузе добавили, что работа проводилась на 0.5-Тл МРТ сканере, предназначенном для клинических и научных применений. Этот томограф входит в комплекс уникальных научных установок (УНУ) в составе приборов центра коллективного пользования МГУ "Биоспектротомография".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201105/koronavirus-1583146022.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, мгу имени м. в. ломоносова, общество

В МГУ научились использовать МРТ для визуализации легких больных COVID-19

13:46 09.11.2020
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМедицинский работник готовит пациентку к проведению компьютерной томографии в госпитале COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России
Медицинский работник готовит пациентку к проведению компьютерной томографии в госпитале COVID-19 в Центре мозга и нейротехнологий ФМБА России - РИА Новости, 1920, 09.11.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ученые физического факультета и факультета фундаментальной медицины МГУ провели исследование легких человека с демонстрацией возможности визуализации всего объема легких методом МРТ на ядрах фтора-19 в слабом магнитном поле, такой метод исследования может проводиться многократно и систематически в отличие от флюорографии и компьютерной томографии, сообщает пресс-служба вуза.

"Ученые физического факультета и факультета фундаментальной медицины МГУ провели исследование легких человека с демонстрацией возможности визуализации всего объема легких методом МРТ на ядрах фтора-19 (19F МРТ) в слабом магнитном поле (0.5 Тл)", - говорится в сообщении.

Поясняется, что важным результатом проведенных работ является применение метода 19F МРТ именно в слабом магнитом поле, поскольку более сильные поля не могут использоваться в магнитах открытого типа и компактных переносных МРТ-сканерах, необходимых для экспресс-анализа дыхательных путей и более широких, нежели сейчас, клинических применений.
В МГУ добавили, что заболевания легких требуют постоянного систематического мониторинга их протекания и лечения. Для их диагностики используются, в основном, методы флюорографии и КТ, для мониторинга пневмонии у больных COVID-19 сегодня чаще всего применяется КТ. Однако эти методы не годятся для многократной систематической диагностики, так как используют вредное для организма ионизирующее излучение.
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"Потенциально МРТ является идеальным инструментом визуализации легких, поскольку этот метод неинвазивный, не использует ионизирующего излучения и может проводиться многократно и систематически. Переход такого рода измерений в слабые поля всегда считался проблематичным из-за меньшей чувствительности метода", - приводит пресс-служба слова аспирантки физического факультета, сотрудницы лаборатории магнитной томографии и спектроскопии Ольги Павловой, которая является автором представленной к защите кандидатской диссертации по новым методам МРТ на ядрах фтора.
Павлова пояснила, что в их работе была решена задача повышения чувствительности слабопольной МРТ на ядрах фтора за счет применения нового агента - газа октафторциклобутана, который ранее не использовался для этих целей. Высокая чувствительность этого газа, а также ряд его положительных релаксационных характеристик, позволили получать отчетливые изображения легких человека всего за 40 секунд, а также неинвазивно изучать параметры функциональной деятельности легких – формирования патологий, процессов оксигенации легочных тканей.
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Как отметили в МГУ, эти методы пока не применяются в клинической практике, но активно используются в преклинических биомедицинских исследованиях. Сами же фторированные газы хорошо известны и применяются для контрастирования изображений в ультразвуковой диагностике и офтальмологии, что позволяет без проблем переходить от доклинических исследований на лабораторных животных к людям.
В вузе добавили, что работа проводилась на 0.5-Тл МРТ сканере, предназначенном для клинических и научных применений. Этот томограф входит в комплекс уникальных научных установок (УНУ) в составе приборов центра коллективного пользования МГУ "Биоспектротомография".
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