https://ria.ru/20201109/sovsem-ne-pyat-zvezd-v-priyute-pod-irkutskom-massovo-unichtozhali-sobak-1583785510.html
Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак
Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак
В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак.
Жуткие кадры, на которых из морозильной камеры достают мешки с трупами животных, волонтеры опубликовали в Instagram.
2020-11-09T16:50
2020-11-09T16:50
2020-11-09T16:50
собаки
иркутск
животные
видео
общество
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Приют "Пять звезд" расположен в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Он является одним из основных исполнителей муниципальных заказов по отлову и содержанию бездомных собак и кошек в регионе. На начало октября там содержались около 200 животных.
иркутск
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583784528_41:0:521:360_1400x0_80_0_0_db84ee6f4abc658c0dd4e547315b04fc.jpg
Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали животных
В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак.
Жуткие кадры, где трупы животных достают из морозильной камеры, волонтеры опубликовали в Instagram.
Приют "Пять звезд" расположен в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Он является одним из основных исполнителей муниципальных заказов по отлову и содержанию бездомных собак и кошек в регионе. На начало октября там содержались около 200 животных.
2020-11-09T16:50
true
PT0M54S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, собаки, иркутск, животные, видео, общество
Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак
В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак.
Жуткие кадры, на которых из морозильной камеры достают мешки с трупами животных, волонтеры опубликовали в Instagram.
2020-11-09T16:50
true
PT0M54S
Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак
В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак.
Жуткие кадры, на которых из морозильной камеры достают мешки с трупами животных, волонтеры опубликовали в Instagram.