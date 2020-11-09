https://ria.ru/20201109/sovsem-ne-pyat-zvezd-v-priyute-pod-irkutskom-massovo-unichtozhali-sobak-1583785510.html

Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак

Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак

В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак. Жуткие кадры, на которых из морозильной камеры достают мешки с трупами животных, волонтеры опубликовали в Instagram.

2020-11-09T16:50

2020-11-09T16:50

2020-11-09T16:50

собаки

иркутск

животные

видео

общество

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Приют "Пять звезд" расположен в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Он является одним из основных исполнителей муниципальных заказов по отлову и содержанию бездомных собак и кошек в регионе. На начало октября там содержались около 200 животных.

иркутск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали животных В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак. Жуткие кадры, где трупы животных достают из морозильной камеры, волонтеры опубликовали в Instagram. Приют "Пять звезд" расположен в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Он является одним из основных исполнителей муниципальных заказов по отлову и содержанию бездомных собак и кошек в регионе. На начало октября там содержались около 200 животных. 2020-11-09T16:50 true PT0M54S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, собаки, иркутск, животные, видео, общество