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Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак
Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак
В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак. Жуткие кадры, на которых из морозильной камеры достают мешки с трупами животных, волонтеры опубликовали в Instagram.
2020-11-09T16:50
2020-11-09T16:50
собаки
иркутск
животные
видео
общество
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Приют "Пять звезд" расположен в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Он является одним из основных исполнителей муниципальных заказов по отлову и содержанию бездомных собак и кошек в регионе. На начало октября там содержались около 200 животных.
иркутск
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали животных
В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак. Жуткие кадры, где трупы животных достают из морозильной камеры, волонтеры опубликовали в Instagram. Приют "Пять звезд" расположен в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Он является одним из основных исполнителей муниципальных заказов по отлову и содержанию бездомных собак и кошек в регионе. На начало октября там содержались около 200 животных.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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видео, собаки, иркутск, животные, видео, общество
Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак
В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак. Жуткие кадры, на которых из морозильной камеры достают мешки с трупами животных, волонтеры опубликовали в Instagram.
2020-11-09T16:50
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Совсем не "пять звезд": в приюте под Иркутском массово уничтожали собак

16:50 09.11.2020
 
Читать ria.ru в
В приюте для животных в деревне Карлук Иркутской области произошло массовое убийство собак. Жуткие кадры, на которых из морозильной камеры достают мешки с трупами животных, волонтеры опубликовали в Instagram.
Приют "Пять звезд" расположен в деревне Карлук в 13 км от Иркутска. Он является одним из основных исполнителей муниципальных заказов по отлову и содержанию бездомных собак и кошек в регионе. На начало октября там содержались около 200 животных.
 
собакиИркутскЖивотныеВидеоОбщество
 
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