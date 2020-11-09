Онлайн-конференция главы Россотрудничества Евгения Примакова
17 ноября в 13:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию руководителя Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству Евгения ПРИМАКОВА, посвященную преобразованиям в организации.
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16 ноября обновленное Россотрудничество приступит к работе. В ходе мероприятия будут затронуты вопросы, которые предстоит решать новой команде.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
16 ноября обновленное Россотрудничество приступит к работе. В ходе мероприятия будут затронуты вопросы, которые предстоит решать новой команде.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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